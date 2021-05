Soutenance de thèse de doctorat en études anglophones: Jésutin Pierre Gbossa obtient la mention très honorable à l’unanimité du jury

Le candidat à la thèse de doctorat de l’Université d’Abomey-Calavi, Jésutin Pierre Gbossa a présenté au jury international, ce jeudi 20 mai 2021, les résultats de ses recherches. Cette soutenance s’est déroulée par viscioconférence à la salle de conférence de l’Ecole doctorale pluridisciplinaire : « espaces, cultures et développement ».

« Exploring phonetic and phonological principles in communicative english instruction : the case study of some beninese secondary schools ». C’est l’intitulé du sujet de recherche choisi par Jésutin Pierre Gbossa pour sa thèse de doctorat. A travers ce thème, l’impétrant a examiné les compétences en prononciation anglaise de certains enseignants et apprenants d’anglais comme langue étrangère. Les travaux de recherche qu’il a effectués dans plusieurs établissements d’enseignement secondaire des communes de Sèmè-Podji et de Porto-Novo auprès de 300 apprenants et 50 enseignants, ont révélé que 88% de ces derniers éprouvent de difficultés à enseigner la prononciation anglaise. A le croire, cela est dû au manque de formation appropriée en phonétique et l’absence des outils didactiques adéquats. Par ailleurs, 90% des apprenants se sentent très motivés quand ils apprennent la prononciation des mots anglais. Jésutin Pierre Gbossa a fait également savoir que 92% des enseignants reconnaissent que la prononciation anglaise devrait être enseignée, car elle impacte positivement les aptitudes phonétiques de leurs apprenants. En outre, ces enseignants ont démontré que l’âge, la motivation, l’identité et l’aptitude, la variation des voyelles anglaises, l’influence de l’orthographe sur la prononciation et la capacité phonétique sont les facteurs qui influencent souvent l’enseignement de la prononciation anglaise. Pour finir, il a formulé un certain nombre de recommandations à l’endroit des décideurs, des enseignants et des apprenants, afin de résoudre l’épineux problème de mauvaise prononciation des mots anglais dans les salles de classe. Le travail du candidat a été évalué par un jury international composé du Professeur Flavien Gbéto (Président), Coffi Bertin Yèhouénou (Directeur de thèse), Méterwa Akayaou Ourso, Essowé Komlan Essizewa et Innocent Sourou Koutchadé. Après avoir félicité l’impétrant, ils lui ont notifié leurs diverses observations pour améliorer le contenu du document. A l’issue des délibérations, Jésutin Pierre Gbossa a été déclaré digne du grade de Docteur de l’Université d’Abomey-Calavi en études anglophones dans la spécialité Linguistique appliquée (Phonétique et phonologie) avec la mention très honorable à l’unanimité. Né à Kétonou, Jésutin Pierre Gbossa, le tout nouveau docteur du département d’anglais de l’Université d’Abomey-Calavi enseigne la langue anglaise dans plusieurs établissements d’enseignement secondaire. Il a assisté à plusieurs conférences au Bénin et à l’étranger, et a écrit des articles dans plusieurs revues béninoises et internationales.

Laurent D. KOSSOUHO