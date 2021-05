Prestation de serment du nouveau Président de la République le 23 mai prochain: Talon II investi dimanche au Stade Charles de Gaulle

Conformément à la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin révisée par la loi n°2019-40 du 4 novembre 2019, le Président de la République Patrice Talon prête serment le dimanche 23 mai 2021. Les manifestations de cette cérémonie d’investiture auront lieu au stade Charles de Gaulle à Porto-Novo. L’information a été précisée à la fin du compte rendu du conseil des ministres du 19 mai 2021, par le porte-parole du gouvernement, le Ministre Alain Orounla qui a saisi cette occasion pour rassurer que les préparatifs entrant dans le cadre de l’investiture de Patrice Talon et de sa colistière, Mariam Chabi Talata vont bon train. Comme d’habitude, les manifestations vont se dérouler en toute sobriété. Devant les présidents des Institutions de la République, le chef de l’Etat prononcera la formule consacrée qui sera reçue par le président de la cour constitutionnelle conformément à l’article 53 nouveau de la Constitution.

Des invités à la cérémonie…

La cérémonie d’investiture du Président Patrice Talon et de sa vice-présidente de la République ne connaîtra pas la présence d’invités venus de l’extérieur, encore moins celle des chefs d’Etat étrangers. Les invités majeurs attendus à cette cérémonie sont les présidents d’institution, les membres du gouvernement, les honorables députés, les membres du corps diplomatique accrédité au Bénin, et les dignitaires et chefs religieux, entre autres. L’accès au stade est conditionné par présentation d’une carte d’invitation.

Laurent D. Kossouho