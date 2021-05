Tour cycliste international du Bénin: Le premier coup de pédale donné ce matin

La présentation des deux équipes du Bénin

Tout est fin prêt pour que le 16e Tour cycliste international du Bénin démarre. En effet, les 7 équipes représentant les 06 pays à savoir Nigeria, côte d’ivoire, Sénégal, Niger, Burkina et Bénin (2 équipes) ont fait ce dimanche dans la soirée, une parade à travers la ville de Djougou pour signifier qu’elles sont prêtes à défier les routes. Président du comité d’organisation, le président Romuald Hazoumè a rassuré quant à la sécurité du tour. Et selon lui, c’est un détachement militaire qui va assurer ce rôle. A cette parade suivie de la présentation des équipes le président a déclaré : «je suis lié de cœur à la ville de Djougou. Aujourd’hui nous sommes à Djougou pour un renouveau du cyclisme béninois. Nous avons commencé par le Nord qui a de très belles routes, un beau paysage et nous avons le devoir de le montrer. Je remercie le gouvernement béninois qui a pris ses responsabilités, le Dgpn, chef du cabinet militaire Bada qui se sont pliés en quatre pour assurer la sécurité du tour. D’autres pays attendus ne sont pas arrivés parce que cela est dû en partie à la pandémie du coronavirus». Représentant du Maire Malick Gomina, Amadou Djibril premier adjoint au maire de Djougou a remercié l’organisateur et a apprécié le choix de Djougou, avant de souhaiter une bonne course aux différents coureurs. A préciser que le top sera donné ce lundi 17 mai 2021. Et le peloton va quitter Djougou pour Boukoumbé soit 123 km. La compétition se déroule du 17 au 22 mai 2021.

Anselme HOUENOUKPO