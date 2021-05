9e journée Super Ligue Pro: As Cotonou gagne Ayema et met fin à sa série noire

Loth Wanvou a donné la victoire à son équipe

Une précieuse victoire ! C’est ce qu’il convient de retenir à l’issue du face à face entre As Cotonou et Ayema, tenu le samedi 15 mai 2021, dans le cadre de la 9e journée de la Super Ligue Pro. En effet, les joueurs de As Cotonou en quête de victoire depuis quelques journées ont réussi à battre leurs homologues de Ayema. 1-0, est le score par lequel ils ont pu réaliser cet exploit. Battus d’abord par Dragons (1-0) et ensuite par Esae (4-0), les hommes de Youssouf Thyamiou avaient besoin de se remettre. Et pour y arriver, il fallait s’imposer. Et dans cette optique, le meilleur coach du mois de mars, le coach Thyamiou opère quelques changements dans son onze de départ. Nassirou Adamou, Ronaldo Alofa démarrent sur le banc. Da Costa Roméo et Ferdinand Assavedo sont laissés au repos et on note les présences de Rhamane Adjanakou aux côtés d’Igor Dossa, Loïc Dahouede à gauche et le retour dans l’attaque de Loth Wanvou. Face à la machine qui gagne (Ayema), ils démarrent le match bien confiant et sans complexe. Défendant et attaquant au même titre que leurs adversaires, ils s’offrent des occasions mais ne concrétisent avant le quart d’heure. Mais à la 25e minute, sur une nouvelle opportunité, Loth Wanvou prend le meilleur sur son défenseur et va battre tout seul Sheyi Damilola. 1-0, les coéquipiers de Nassirou Adamou (entré en jeu en seconde partie) prennent l’avance qu’ils ont vaille que vaille défendu jusqu’à la fin du match. Ils auraient même pu aggraver le score si Loth Wanvou et Nassirou Adamou avaient eu la lucidité et puissance nécessaires devant le gardien des visiteurs. Malgré le réveil des hommes de Urbain Honfo, les joueurs de la CNSS font bien le dos rond dans un dispositif de tous pour un, un pour tous, jusqu’à la fin du temps réglementaire. 1-0, As Cotonou s’en sort bien et totalise désormais 10 points-3 avant de croiser en match en retard mercredi prochain, Dynamo Parakou.

Pas de vainqueur entre Requins et Dragons

Toujours pour le compte de cette 9e journée, un match a retenu les attentions. Il s’agit du derby méridional, Requins-Dragons. Et dans ce match, ni les Requins de l’Atlantique, ni les Dragons de l’Ouémé qui s’affrontaient ce dimanche au stade René Pleven pour la 61e fois ne sont pas parvenus à inscrire le moindre but. A l’arrivée, les deux équipes se sont séparées en bons amis sur un nul et vierge (0-0). Un score qui ne fait l’affaire d’aucune des deux formations. Puisque les Dragons qui étaient sur 2 victoires d’affilé n’ont pas réussi à enchainer la troisième qui les propulserait dans le trio de tête.

Voici tous les résultats de la 9e journée

As Cotonou-Ayema 1-0

Requins-Dragons 0-0

Asos-Eternel 1-3

Esae-Dynamo Parakou 1-0

Buffles Hodio 2-1

Damissa-Béké 3-0

Anselme HOUENOUKPO