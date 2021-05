16e tour du Bénin: Le Burkina à l’honneur après la 1ère étape

Les burkinabé à l’arrivée de la première étape du tour du Bénin édition 2021

Le 16e tour du bénin bat son plein depuis le Lundi 17 mai 2021. Lancé à Djougou, ledit tour qui était à sa première étape, a vu l’équipe du Burkina Faso se distinguer fortement. En effet, les Etalons ont imposé à tous, leur jeu en équipe. Très disciplinés tactiquement et avec une certaine maitrise, ils ont pris les 6 premières places.

Ainsi, partis de Djougou pour Boukoumbé soit une distance de 123km, les coureurs Burkinabé ont conduit le peloton à la guise. Et c’est Paul Daumont qui s’est montré le plus apte en franchissant le premier la ligne d’arrivée. Ceci après 3h18min09sec de course. Décrochant du coup le décroche le maillot jaune, il est de suivi sur le podium de ses compatriotes Ilboudo Harouna 3h20min28 sec et Kone Souleymane qui sont respectivement 2e et 3e. Pour cette étape, le premier béninois est arrivé à la 7e place. Il s’agit de Idrissou Bachiki. A noter que 3è cyclistes étaient au départ et que c’est 36 qui ont terminé la course. Le Nigérian Shamsudeen Alhassan est donc le seul à abandonner la course. Ce tour qui regroupe les coureurs de 06 pays à savoir : le Nigeria, la Côte d’ivoire, le Sénégal, le Niger, le Burkina Faso et le Bénin (deux équipes) se poursuit, ce mardi 18 mai 2021 avec la 2ème étape longue de 100km.

Anselme HOUENOUKPO