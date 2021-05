Réélection du Président Talon: Le Roi des Pays-Bas Willem R. Alexander le félicite

Le Roi des Pays-Bas Willem R. Alexander

Alors que le président Patrice Talon s’apprête à entrer officiellement en fonction après s’être réélu pour un mandat de 05 ans à la tête du Bénin, les chefs d’États et responsables d’institutions continuent de lui adresser des lettres de félicitations pour sa brillante élection. C’est le cas aussi du Souverain hollandais Willem R. Alexander qui, par le biais de son ambassadeur Mme Catharina Geetruida Maria Tjoelker-Kleve a fait parvenir ses sincères félicitations au chef de l’État. C’était à l’occasion d’une audience solennelle au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération que l’ambassadeur des Pays-Bas près le Bénin, a remis la lettre au ministre en charge des Affaires étrangères M. Aurélien Agbenonci pour transmission au président Patrice Talon. « Excellence Mr le président de la République, je tiens à vous adresser mes sincères félicitations pour votre réélection en tant que président de la République du Bénin.» a adressé le Souverain hollandais au chef de l’État Patrice Talon. Dans sa lettre de félicitations, le roi des Pays-Bas convaincu que ses vœux de sagesse et de succès vont accompagner le président élu dans l’importante mission qui l’attend et espère un renforcement unilatéral de la coopération entre les deux pays. « Je suis persuadé que ce nouveau mandat verra nos excellentes relations bilatérales se renforcer encore et que nous continuerons à travailler ensemble en partenaires engagés au niveau bilatéral, européen et mondial.» a-t-il espéré du chef du gouvernement Patrice Talon.