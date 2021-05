Reconnaissance internationale de réélection du Chef de l’Etat: La France félicite Patrice Talon

« A la suite de la confirmation par la Cour constitutionnelle de votre réélection à la présidence de la République du Bénin, je vous transmets, ainsi qu’au peuple béninois, mes vœux de succès ». Telle est la substance de la correspondance que le Président de la République française, Emmanuel Macron a adressée, ce mercredi 12 mai, à son homologue béninois, Patrice Talon. Dans cette lettre, le locataire des Champs Elysées a souhaité que le Bénin et la France continuent de renforcer les liens économiques, culturels et humains qui nourrissent une relation ancienne. « La France se tient aux côtés du Bénin pour contribuer à son développement, au bénéfice des populations et de la cohésion sociale et contribuer à la prospérité de son économie », a-t-il fait savoir. Emmanuel Macron ajoute que la restitution au Bénin des 26 œuvres culturelles qui se prépare dans un esprit positif de partenariat, illustre le renouveau des relations entre l’Afrique et la France. S’agissant de la menace terroriste qui s’observe de plus en plus dans la sous-région, le Président Macron a souligné qu’il apparaît plus que jamais indispensable que les pays du Golfe de Guinée, dont le Bénin, renforcent leur coopération et leurs moyens pour sécuriser leurs frontières. Il a pour finir rassuré que la France se tient prête à apporter sa contribution.

Laurent D. Kossouho