Libération de la bande côtière Fidjrossè plage-Adounko: Le Chef de l’Etat repousse le moratoire et redonne espoir aux populations

Annoncée pour ce jour, vendredi 14 mai 2021, l’opération de libération de la bande côtière allant des résidences Marie-Stella à Adounko, impliquant ainsi le départ des riverains, est repoussée à la fin de l’année scolaire. C’est le Chef de l’État, Patrice Talon, qui a apporté cette bonne nouvelle aux noyaux de pêcheurs installés le long de la côte.

C’est en vrai messie que le Chef de l’État, Patrice Talon, est apparu dans la soirée de ce mercredi 12 mai 2021 aux populations de Fidjrossè et Togbin plage. Au terme d’une séance de travail avec les membres du comité dédié à la libération de la bande côtière et conduit par le Ministre du Cadre de vie José Didier Tonato, Patrice Talon est descendu sur le terrain pour se faire une idée, par lui-même, de la situation qu’il prévaut. Les escales faites aux quartiers Afacodji et Togbin plage lui ont permis d’échanger avec les riverains et les rassurer de son accompagnement à travers cette mesure. Soucieux des dégâts que pourraient occasionner la libération de la côte maritime sur les études des jeunes écoliers et élèves, Patrice Talon a instruit le comité d’attendre la fin de l’année scolaire avant de libérer les lieux afin de ne pas perturber la scolarité des enfants. Quant à leur installation, un village de pêcheurs sera réalisé du côté nord de la route des pêches, comme prévu, pour accueillir ceux qui vivent exclusivement de cette activité. À l’endroit de ses interlocuteurs concernés par cet aspect du débat, le Chef de l’État a clairement indiqué qu’il ne sera plus question de les laisser ériger leurs demeures sur les terres appartenant à l’État. Une séance est donc attendue entre les membres du comité dédié à la tâche et les personnes concernées en vue de leur expliquer les dispositions prises par le gouvernement pour gérer au mieux la situation. Des concertations sont également attendues entre les membres du comité et les promoteurs des bars et restaurants dont les édifices ne seront pas détruits. Le Chef de l’État a instruit le comité pour analyser la meilleure façon d’accompagner ces promoteurs, par exemple en mettant en place des baux conséquents pour qu’ils se sentent en sécurité et investissent davantage. Une piste à explorer sérieusement et à laquelle adhèrent les intéressés. Aussi le Chef de l’État a-t-il instruit pour que les diligences soient faites afin que la zone soit desservie en eau potable et en électricité dès que possible. Un aspect qui a davantage ravi les populations, longtemps plongées dans le noir. En clair, cette descente du Chef de l’État Patrice Talon, vient redonner vie à cette zone assez prisée, mais longtemps abandonnée de tout projet de développement.

Rastel DAN