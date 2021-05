Célébration conjointe de la fête de l’Ascension et du Ramadan: Talon appelle à une coexistence pacifique des religions

À l’occasion de la fête de l’Ascension et du Ramadan conjointement célébrée par les chrétiens catholiques et la communauté musulmane ce jeudi 13 mai 2021, le président de la République, Patrice Talon, a adressé un message à l’ensemble des deux communautés religieuses. « Cette année, le Ciel nous fait la grâce inédite de la coïncidence de deux célébrations religieuses majeures. L’Ascension pour les catholiques et le Ramadan pour les musulmans», peut-on lire sur sa page Facebook. Pour lui, la coïncidence inédite de ces deux fêtes est un signe que partout sur la terre, «la coexistence pacifique des religions, leur complémentarité au service du bien-être spirituel et social de l’humanité, doivent être entretenues».

Cette année, le Ciel nous fait la grâce inédite de la coïncidence de deux célébrations religieuses majeures.

L’Ascension pour les catholiques et le Ramadan pour les musulmans.

Ceci doit être vu comme le signe que, partout sur la terre, la coexistence pacifique des religions, leur complémentarité au service du bien-être spirituel et social de l’humanité, doivent être entretenues.

Bonne fête de l’AÏD El-Fitr à toute la communauté musulmane du Bénin, mais également du monde.

Bonne fête de l’Ascension à tous les catholiques d’ici et d’ailleurs.

Ensemble pour un monde plus uni et plus ouvert.

Patrice TALON – Président de la République du Bénin

Edwige Totin