Tour cycliste international du Bénin 2021: La FBC accueille plusieurs coureurs de divers horizons

Le président Romuald Hazoumè lors de la conférence de presse

Le 16e Tour cycliste international du Bénin organisé par la Fédération béninoise de cyclisme (Fbc) se tiendra du lundi 17 au samedi 22 mai 2021. L’information a été donnée au détour d’une conférence de presse animée par Romuald Hazoumè président du comité exécutif de la Fbc en collaboration avec les différents partenaires et sponsors de la compétition.

Le Bénin 15è nation cycliste en Afrique lance à partir du lundi prochain sur ses routes, les 44 cyclistes inscrits pour le 16è tour cycliste international 2021. Sur les six (06) itinéraires parrainées par les différents sponsors de la Fédération, les coureurs auront à parcourir au total 632 kilomètres. Partis de Djougou-Boukoumbé le 17 mai 2021, la compétiteurs arriveront à Cotonou le samedi 22 mai 2021. En effet, la première étape Djougou-Boukoumbé (lundi 17 mai), la deuxième étape (100 Km) Toukoutouna-Djougou (mardi 18 mai), la troisième étape sera un critérium (105 km) à Parakou (mercredi 19 mai), la quatrième étape (87km) Bohicon-Lokossa (jeudi 20 mai), la cinquième étape (116km ) à Porto-Novo ( vendredi 21 mai) et la dernière étape (101 km) à Cotonou. A travers cette grande compétition, le comité exécutif de la Fédération béninoise de cyclisme (Fbc) vise à faire connaître les valeurs et révéler les spécialités culturelles du Bénin. En démarrant par la ville de Boukombé, l’instance de gestion du vélo au Bénin a fait l’option d’une rotation afin de booster le tourisme, valoriser les routes nouvellement construites et faire découvrir la richesse culturelle du Bénin aux coureurs venus du monde entier. Le président de la Febecy, Romuald Hazoumè, a tenu à remercier tous les sponsors ainsi que le gouvernement dont les ministres de la culture Jean-Michel Abimbola et Oswald Omeky du sport pour leur soutien indéfectible qui va, selon ses dires, donner un nouvel souffle au cyclisme béninois. Plusieurs pays de la sous-région à l’en croire prendront part à la compétition dont le Bénin représenté par deux (02) équipes (une équipe A et une équipe B), le Burkina-faso, la côte d’Ivoire, le Nigeria, le Niger, la RDC et le Sénégal. L’équipe du Bénin, pays organisateur, est en très bonne forme selon le président de la Fbc qui fait savoir que tous les moyens financiers et techniques ont été mis à dispositions des cyclistes béninois pour gagner cette édition. «Les coureurs béninois font 48/100 à l’heure » va-t-il ajouter.

Les sponsors de la compétition ont chacun pris la parole pour féliciter le président de la Fbc pour la tenue effective du 16è tour cycliste et réitéré leur engagement à accompagner le Bénin qui depuis un certains temps s’est révélé au monde entier à travers le sport. Sébastien Steve Ménager, Directeur Général de la Sobebra à confié que la compétition sera une fête. Il a ensuite précisé que ce tour va marquer le redémarrage de la vie sportive et la liberté de participer au cyclisme après l’échec en 2020 de la tenue de la compétition. ll faut préciser qu’une réunion technique de toute l’équipe d’organisation est prévue pour le vendredi prochain au stade de l’amitié pour dispatcher les véhicules et remettre les badges.

Alban Tchalla (stag)