Justice: Jacques Hounsou, nouveau président de l’UNAMAB

Jacques Hounsou, nouveau président de l’Unamab

Près d’un an après le décès de l’ancien président, Robert Dadaglo, l’Union nationale des magistrats du Bénin (Unamab) dispose d’un nouveau patron. Il a pour nom, Jacques Hounsou. C’était à l’issue d’une assemblée générale tenue ce vendredi 07 mai 2021 au Palais de Justice à Cotonou. Jacques Hounsou a été élu nouveau président de l’Union Nationale des Magistrats du Bénin (Unamab). Il remplace ainsi feu Robert Dadaglo qui a rendu l’âme le 05 juin 2020 dès suite d’une longue et éprouvante maladie et dont le poste à été assuré jusque là par un intérimaire, le désormais ex vice-président, Ibrahim Izou-dine. Jacques Hounsou a réuni au total 130 voix à l’issue du vote contre 50 pour son challenger, Paul Fagnidè.

Le nouveau président de l’Unamab est l’actuel président de la cour d’appel d’Abomey. Il a comme vice-président

Armand Gounon, actuel substitut général près la cour d’appel de Cotonou. Le secrétaire administratif a nom, Guy Honga. Le nouveau bureau de l’Unamab élu Ainsi a un mandat de 03 ans conformément aux textes qui la régissent.

Christian Tchanou