Examens de fin d’année: Luc Atrokpo offre des TD gratuits aux candidats

Vue partielle des participants au lancement des travaux dirigés de fin d’année

Le Maire de Cotonou Luc Sètondji Atrokpo a procédé au lancement officiel des séances gratuites de travaux dirigés au profit des candidats aux différents examens de fin d’année. La cérémonie de lancement a eu lieu ce samedi 8 mai 2021 au Collège d’Enseignement Général de Ste Rita. Organisées par la municipalité de Cotonou, ces séances gratuites de travaux dirigés au profit des candidats du Littoral vont durer un mois. Ils visent à accompagner les efforts du Gouvernement du président Patrice Talon pour améliorer les résultats scolaires. En présence du Directeur départemental de l’enseignement secondaire Robert Gbodjinou, des deuxième et troisième Adjoints au maire Gatien Ajagboni et Irène Béhanzin ainsi que des responsables en charge de l’enseignement dans la ville de Cotonou, le Maire Luc Sètondji Atrokpo a pris l’engagement de perpétuer cette nouvelle tradition durant tout le mandat. Il a ensuite promis de récompenser dignement les meilleurs candidats qui réussiront à ces examens avant de les inviter à la sérénité, à l’assiduité, et à ne pas paniquer pour pouvoir tirer leur épingle du jeu.

Edwige Totin