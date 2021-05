Nomination d’Ismath Bio Tchané au poste de Président de la cour des comptes: L’ONG ALCRER invite au démarrage des activités conformément à ses attributions

Dans le cadre de sa mission de promotion de la bonne gouvernance des affaires publiques au Bénin, l’ONG ALCRER s’honore de cet important pas franchi par le Président Patrice Talon, à la nomination d’Ismath Bio Tchané au poste de Président de la cour des comptes, première mandature pour poser les jalons d’un contrôle plus efficace de la dépense publique et d’une lutte plus renforcée contre la corruption au Bénin. L’organisation mène depuis plusieurs années le plaidoyer avec quelques Organisations de la Société civile (OSC) pour l’opérationnalisation de la Cour des comptes dans le pays. En saluant les efforts du gouvernement et des partenaires techniques et financiers (PTF) pour une amélioration continue de la gouvernance au Bénin, l’ONG ALCRER exhorte la mise en œuvre des diligences nécessaires afin de permettre à la Cour des comptes de démarrer, sans délais, ses activités conformément à ses attributions. Par ailleurs, cette nomination intervient après le vote, le mercredi 30 décembre 2020, du projet de loi portant loi organique de la Cour des comptes en République du Bénin et fait suite à de multiples initiatives de la Société civile pour rendre effective cette importante juridiction financière.

Edwige TOTIN