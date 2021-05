Audience au cabinet du ministre de la culture: Gyovanni, Carina Sen et Mathilde Toussaint reçoivent les honneurs de la Nation

Photo de famille entre le ministre Abimbola, l’EEE trois artistes et Ulrich Adjovi

De retour à Cotonou après leur participation au concours The voice Afrique francophone, saison 3, les artistes Gyovanni, Carina Sen et Mathilde Toussaint ont été reçus, ce mardi 4 mai 2021, par le Ministre du tourisme, de la culture et des arts, Jean-Michel Abimbola en présence des membres de son cabinet. La délégation des trois ambassadeurs culturels qui ont honoré le Bénin à ce grand événement, a été conduite par Ulrich Adjovi, PDG du Groupe Empire entouré des coaches et bien d’autres acteurs de la musique béninoise. A cette occasion, Après le Ministre Jean-Michel Abimbola les a félicités pour avoir porté haut le drapeau national à la 3è édition de « The voice Afrique francophone » dont la finale a eu lieu à Abidjan le samedi 1er mai dernier. Il a ensuite réaffirmé la volonté du Gouvernement du Président Patrice Talon de les accompagner afin qu’ils deviennent des artistes de grands talents capables de révéler davantage l’identité musicale du Bénin. Très émus par cette distinction, Gyovanni Houessou, Carina Sen Zinsou et Mathilde Toussaint ont témoigné leur reconnaissance aux autorités gouvernementales et à tout le peuple béninois pour l’accompagnement dont ils ont bénéficié tout au long dudit concours, surtout lors de la demi-finale et de la grande finale. A noter qu’avant cette audience, les trois jeunes artistes ont été chaleureusement accueillis, le lundi 3 mai, à l’aéroport international Cardinal Bernadin Gantin par une délégation du ministère du tourisme, de la culture et des arts, et les populations. Pour rappel, la demi-finale du concours The voice Afrique francophone a connu la participation de trois artistes béninois que sont Mathilde Toussaint, Gyovanni et Carina Sen. Ces deux derniers ont pu se qualifier pour la grande finale qui a consacré la Burkinabè Lady Shine comme gagnante.

Laurent D. KOSSOUHO