Programme professionnel d’acquisition de compétences au profit des jeunes diplômés: Le Fndajsl lance la rentrée des boursiers bénéficiaires du programme

Les boursiers et les responsables de la SGF et du FNDAJSL

Les boursiers bénéficiaires du programme professionnel d’acquisition de compétences au profit des jeunes diplômés ont commencé leur rentrée. C’était le vendredi 30 avril 2021, à l’issue d’une cérémonie de lancement tenue dans la salle de réunion de la SGF. Ladite cérémonie a été présidée par le directeur général du fonds national pour le développement des activités de jeunesses, des sports et des loisirs, Imorou Bouraïma. D’une importance capitale, cette rentrée va permettre aux 5 jeunes bénéficiaires dudit programme d’acquérir des compétences pouvant leur permettre de s’installer dans la vie active sans grandes difficultés. Et c’est l’un des objectifs que vise ce programme à travers lequel le ministère des sports dont le Fndajsl est un bras armé, ambitionne remédier à la question du chômage au Bénin. «Ce programme entre dans le cadre le cadre des réponses qu’apporte le Gouvernement du Bénin à travers le Ministère des Sports aux problèmes de chômage et d’insertion socio-professionnelle des jeunes, en s’appuyant sur le Fndajsl», a rappelé le directeur général du Fndajsl, après avoir indiqué que ledit programme est d’une grande portée tant au plan social, économique que professionnel. C’est alors que le directeur Imorou Bouraima, tout en remerciant la Société Générale de la Formation (Sgf), a informé que les deux structures qui sont en partenariat, veilleront à un contrôle/suivi des performances des 5 élus durant leur formation et stage, afin qu’ils puissent mieux se défendre dans le processus d’insertion. «Je vous invite à redoubler d’ardeur, d’endurance, et à être irréprochables en vous mettant dans les meilleures dispositions pour acquérir le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-vivre nécessaires jusqu’à la fin du processus», a-t-il conseillé aux stagiaires de qui il espère beaucoup de sérieux. A souligner que le FNDAJSL met à la disposition de chacun des bénéficiaires la bourse d’une valeur d’un million (1000 000) de francs CFA, et que la SGF va se charger de donner l’expertise que requiert le marché de l’emploi. Heureux, les jeunes boursiers ont remercié le Fndajsl ainsi que le gouvernement sans oublier le ministre des sports, Oswald Homeky, qui fait de la question de l’épanouissement des jeunes une préoccupation personnelle. Ils ont promis tout donner pour répondre aux attentes. Avec ce programme le Fndajsl et la SGF entendent faire de l’insertion socio-professionnelle des jeunes une réalité.

Anselme HOUENOUKPO