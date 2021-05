Journée internationale du Travail: Le Maire Angelo Ahouandjinou communie avec le personnel

Le Maire de la Commune d’Abomey-Calavi, Angelo Ahouandjinou

Initiée par le Maire Angelo Ahouandjinou, la fête du travail s’est tenue ce samedi 1er mai à la salle du peuple de la mairie d’Abomey-Calavi. Une occasion pour l’édile de la ville d’échanger avec le personnel de la mairie afin de recueillir leurs attentes. Dans sa présentation de l’état des lieux du personnel, la SGA de la mairie, Aurore Kakpo a laissé entendre que le personnel est au pas et très engagé à suivre le maire dans le développement de la commune. « Le personnel est debout derrière vous comme un seul homme pour le développement », a-t-elle renchéri. Au nom des formations syndicales de la mairie, le Secrétaire général du Syntracom, Achille Vigan a reconnu les efforts fournis par le Maire depuis son avènement à la tête de la mairie. A le croire, les actions de ce dernier ont permis d’avoir plusieurs acquis. Il s’agit entre autres de l’assurance-maladie qui sera une réalité dans quelques jours, l’attribution d’une nouvelle prise dénommée prime spécifique à tout le personnel de la mairie d’Abomey-Calavi, l’octroi et l’amélioration de la prime de carburation à des agents à des postes de responsabilités, et la résolution de l’épineuse question de la CNSS. Il a saisi l’occasion pour adresser au nom de ses pairs, un certain nombre de doléances à l’autorité communale, à savoir le paiement à bonne date des primes et avantages aux agents, le paiement des moins perçus sur salaire, le versement direct sur salaire de la prime spécifique et de sujétion. A son tour, le Maire Angelo Ahouandjinou a félicité les agents de la mairie et les a encouragés à redoubler d’ardeur et de faire disparaître de leurs habitudes, toutes mauvaises pratiques et d’œuvrer pour l’émergence de la commune. Il les a surtout invités à faire preuve de ponctualité au service, de conscience professionnelle, de l’honnêteté intellectuelle, de secret administratif, de respect de la déontologie administrative. « Ce sont autant de réponses que nous devons, chacun en ce qui le concerne, apporter à cette commune », a-t-il déclaré. Par ailleurs, il a affirmé qu’il a déjà entrepris certaines démarches pour l’amélioration des conditions de vie et de travail du personnel de la mairie. En effet, Angelo Ahouandjinou a fait savoir que dans la cadre de l’amélioration de la performance en vue d’une meilleure satisfaction des usagers de la mairie, il est prévu pour cette année, plusieurs formations dont celle sur la déontologie administrative. A noter qu’au cours de cette cérémonie, les agents les plus méritants de la mairie ont été distingués par l’autorité communale.

Laurent D. Kossouho