The Voice Afrique Francophone 2021: Les Béninois Gyovanni et Carina Sen qualifiés pour la finale

Le Bénin sera bel et bien présent à la finale de la troisième édition de la compétition dénommée « The Voice Afrique Francophone » diffusée sur Vox Africa. En effet, à l’issue de la demi-finale disputée par 12 candidats ce samedi 24 avril 2021 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, deux des représentants du Bénin ont pu tirer leur épingle du jeu. Il s’agit de Gyovanni Houessou et Carina Sen. Le premier a été coaché par Charlotte Dipanda tandis que la seconde a bénéficié de l’encadrement de Lokua Kanza. Mais la compétition s’arrête pour Mathilde Toussaint, troisième représentante du Bénin à cette demi-finale qui se trouve dans la même équipe que sa compatriote Carina Sen. Outre Charlotte Dipanda et Lokua Kanza, les deux autres équipes ont été coachées par Youssoupha et Hiro. Quant aux performances des candidats, elles ont été évaluées et notées par le public présent à la soirée et les téléspectateurs qui ont voté par SMS pour envoyer les plus méritants en finale. A noter qu’en plus des prestations des 12 demi-finalistes, cette soirée animée par Claudy Siar a été aussi marquée par les prestations des artistes Mula, Stanley Enow et Gaz Mawete, respectivement de la Côte d’Ivoire, du Cameroun et de la République Démocratique du Congo. La finale prévue pour le samedi prochain va mettre aux prises Gyovanni du Bénin, Foganne du Togo, Carina Sen du Bénin et Lady Shine du Burkina Faso.

Message de félicitations du Ministre de la culture

Après une compétition de haute facture ce samedi, le Bénin se retrouve en finale du prestigieux concours The Voice Afrique Francophone avec deux candidats, Carina Sen Zinsou et Giyovanni Houessou.

Je voudrais dire toutes mes félicitations et la fierté du peuple béninois à nos deux finalistes qui viennent de révéler une fois de plus l’étendue du talent béninois.

Ce résultat n’a pas pu être atteint sans une mobilisation nationale et un vote massif de nos compatriotes à qui je voudrais dire un sincère merci.

A Mathilde Toussaint qui échoue au pied du podium, je voudrais dire que ce n’est pas faute d’avoir mérité, mais qu’une compétition en reste une et que malheureusement, il n’y avait pas assez de place pour tous nos talents.

Tout en adressant à nouveau mes félicitations à nos lauréats, je voudrais leur souhaiter bonne chance pour le reste du parcours en invitant la population à demeurer mobilisée derrière eux pour le sacre.

Fier d’être béninois !

Babalola Jean-Michel H. ABIMBOLA, Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts

Laurent D. Kossouho