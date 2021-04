Réélection du Président Patrice Talon: «Place à la communion d’esprit et au travail pour le développement », exhorte Moukaram Badarou

La présidentielle de 2021 est terminée et l’heure est désormais à la communion d’esprit et au travail pour le développement du Bénin. C’est la substance du message que la Fondation conscience citoyenne que préside l’ancien Préfet Moukaram Badarou, a rendu public ce 23 avril. Au regard des résultats obtenus à l’issue de ce scrutin, la Fondation Conscience Citoyenne a salué l’esprit patriotique du peuple béninois, puis félicité le Président de la République, Patrice Talon et la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata pour leur victoire.

« Les élections sont terminées, place à la communion d’esprit et au travail »

Le jeudi 15 avril 2021, ainsi que le prévoit la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin telle que révisée par la loi n°2019-40 du 4 novembre 2019, la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats provisoires des élections présidentielles du dimanche 11 avril 2021. Il en ressort que le taux de participation est de 50,63% et que le duo Patrice Talon- Mariam Talata s’en sort dès le premier tour avec 1982534 de suffrages obtenus soit 86,36% des suffrages exprimés, le duo Alassane Soumanou Djemba- Paul Hounkpè vient en deuxième position avec 261096 de suffrages obtenus soit 11,29% de suffrages exprimés et le duo Corentin Kohoué-Irénée Agossa obtient 53685 de suffrages obtenus soit 02,35% de suffrages exprimés. Le nombre d’électeurs est de 4 802 203, le nombre de votants est de 2431 414 avec 2297315 de suffrages exprimés.

Le mercredi 21 avril 2021, considérant qu’aucune contestation relative à la régularité des opérations n’a été déposée au greffe de la Cour constitutionnelle par l’un des candidats dans les cinq jours suivant la proclamation des résultats provisoires et que par ailleurs, aucune irrégularité de nature à en entrainer l’annulation n’a été relevée, le juge constitutionnel a proclamé définitivement élus dans les fonctions respectives de Président de la République et de Vice – présidente de la République, monsieur Patrice Talon et madame Mariam Chabi Talata.

Au regard de ces résultats, la Fondation Conscience Citoyenne, tout en saluant l’esprit patriotique du peuple béninois, tient à féliciter le Président de la République, monsieur Patrice Talon, pour sa brillante réélection et lui souhaite un bon vent à la tête de notre cher pays, le Bénin pour ce nouveau quinquennat qui démarrera conformément à la constitution, le 23 mai 2021. Par la même occasion, elle félicite madame Mariam Chabi Talata pour son élection à la Vice-présidence du pays.

Les élections sont à présent terminées, place à la communion d’esprit et au travail pour le développement du Bénin qui est et doit rester la priorité. Nul ne doit être de trop et chacun devra jouer sa partition dans l’intérêt supérieur du Bénin.

Vive le Bénin,

Vive la République.

Cotonou, le 23 avril 2021

Le Président Moukaram A.M. BADAROU