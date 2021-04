Présidentielle de 2021: Brice Hondi félicite le duo Talon-Talata pour sa victoire

(Il invite les artisans à le soutenir pour la concrétisation de son ambitieux projet de société) Sous l’égide de Brice Hondi, les artisans ont voté massivement pour le duo Talon-Talata lors de la présidentielle du 11 avril 2021. Satisfait de ce vote massif, le président de la Plateforme de communication des artisans du Bénin, Brice Hondi a félicité le chef de l’Etat Patrice Talon et sa vice-présidente Mariam Chabi Talata pour leur victoire, ainsi que tous les artisans du Bénin. Il a par ailleurs invité ces derniers à accompagner le président de la République dans la concrétisation de son ambitieux projet de société, surtout pour ce qui concerne le secteur de l’artisanat, afin de jouir des fruits de cette victoire historique.

Chers Artisans, Partenaires Sûrs,

Le dimanche 11 avril 2021, le peuple béninois était aux urnes pour élire un nouveau Président de la République. Les résultats définitifs proclamés par la Cour Constitutionnelle donnent notre DUO TALON-TALATA, vainqueur de ce scrutin au premier tour avec 86,37% pour un taux de participation de 50, 63 %.

Au nom de la Plateforme de Communication des Artisans du Bénin et en mon nom propre, j’exprime ma satisfaction générale sur le déroulement du processus. Malgré les tentatives de déstabilisation du pays et de sabotage du processus électoral, nous en sommes arrivés à un dénouement heureux.

Nous saluons toutes les institutions de la République, les organisations de la société civile et les autres instances impliquées dans l’organisation du scrutin pour avoir relevé un grand défi.

Je tiens à adresser mes sincères félicitations et ma profonde reconnaissance à tous les artisans du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest et à l’ensemble de leurs familles respectives pour avoir suivi mes consignes et mon mot d’ordre, en votant massivement pour le DUO TALON-TALATA, seul duo à avoir une ambitieuse vision pour le secteur de l’artisanat.

J’exprime également mes vives félicitations à tous les groupes de jeunes et de femmes qui nous ont suivis en portant la candidature du DUO TALON-TALATA.

Je remercie particulièrement les coordonnateurs départementaux, communaux et d’arrondissements sans oublier les responsables d’associations d’artisans pour leur bonne cohésion et leur sens d’organisation sur le terrain durant toute la campagne électorale.

Chers Artisans,

A travers votre mobilisation massive, vous avez contribué à la victoire de notre ticket présidentiel.

C’est le témoignage vivant de votre engagement et de votre détermination à nos côtés.

Vous venez ainsi de marquer clairement votre adhésion au programme de société du Président Patrice TALON et votre volonté de voir la dynamique de développement de notre pays se poursuivre.

En conséquence, pour jouir des fruits de cette victoire historique, je voudrais vous exhorter à rester unis et déterminés pour accompagner le président de la République dans la concrétisation de son ambitieux projet société, surtout pour ce qui concerne le secteur de l’artisanat. C’est par cette participation citoyenne que vous pouvez permettre à notre secteur d’activité de connaitre son véritable essor.

Ensemble, donc chers artisans pour la réussite de ce nouveau quinquennat du président Patrice Talon qui s’annonce plus prometteur. Vive la Plateforme de Communication, Vive les Artisans pour que vive le Bénin

Je vous remercie.