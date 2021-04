Etat civil au Bénin: Plus de 490 cartes d’identité biométriques distribuées dans le septentrion

La présidium à l’entame de la cérémonie

Le Gestionnaire mandataire de l’Agence nationale d’identification des personnes (Anip), Dr Cyrille Gougbédji a procédé à la distribution des cartes d’identité biométriques au profit des citoyens des départements de l’Atacora et de la Donga. Ceci, à la faveur d’une cérémonie qui a eu lieu le mercredi 21 avril 2021 à la préfecture de la Donga. Il s’est ensuite rendu à la préfecture du Borgou à Parakou pour le compte des départements du Borgou et de l’Alibori pour le même exercice.En effet, la carte d’identité biométrique est le fruit des réformes entreprises par le gouvernement du Président Patrice Talon dans le domaine de l’état-civil au Bénin, depuis quelques années. Elle allie innovation, sécurisation et efficacité à travers l’identification des personnes, dans une démarche d’inclusion sociale. Le Premier adjoint au maire de Djougou, Amadou Djibril a fait savoir que la réforme dans le domaine de l’état civil suit bien son cours pour le bonheur des administrés. A cet effet, il a rassuré de la disponibilité et de l’engagement du Conseil communal de Djougou à œuvrer pour la réussite de l’opération. A sa suite, le préfet de la Donga, Souleymane Bio Ainin a félicité le Gouvernement pour l’ensemble des réformes initiées et mises en œuvre depuis l’accession au pouvoir du Président Talon. Il a pour clore ses propos, invité le 2ème Secrétaire général adjoint du gouvernement, Dr Cyrille Gougbédji à mettre tout en œuvre pour rendre effectif l’établissement desdites cartes dans les mairies et les préfectures. A Parakou, 491 cartes d’identité biométriques dont 314 pour la ville de Parakou sont distribuées pour le compte du département du Borgou. Le Maire de la ville de Parakou, Inoussa Chabi Zimé, s’est réjoui d’accueillir la délégation de l’Anip conduite par le Gestionnaire mandataire, Dr Cyrille Gougbédji qui vient procéder à la distribution des cartes d’identité biométriques. Il a ensuite fait savoir que cette carte d’identité biométrique a de nombreux avantages. Par ailleurs, le Maire de ville de Parakou, Inoussa Chabi Zimé a tenu lever le voile sur les obstacles liés à la réforme qui ne plaident pas en faveur de son adhésion massive dans le rang des populations de Parakou et environs. A titre d’exemple, il a évoqué le coût d’établissement élevé et le délai d’établissement de ces cartes biométriques. Il a pour finir, émis le vœu que le Gestionnaire mandataire de l’Anip, Dr Gougbédji à s’investir dans les recherches de solutions afin de doter le Bénin d’un fichier d’état civil sécurisé. Quant au Secrétaire général de la préfecture du Borgou, Sanni Bio Bayé, il a souligné que le lancement de la distribution des cartes d’identité biométriques dans le Borgou est la preuve de la poursuite du déroulement du Programme d’actions du Gouvernement (Pag) pour une meilleure amélioration des conditions de vie des populations. C’est pourquoi, il a exhorté les maires à sensibiliser les populations de leur commune respective sur les réformes de l’état-civil et à aller retirer surtout leurs cartes d’identités biométriques. « Le gouvernement Talon a fait de la question de l’état-civil, une préoccupation majeure », a-t-il martelé. Prenant la parole à Djougou comme à Parakou, le Gestionnaire mandataire de l’Anip, Dr Cyrille Gougbédji a d’entrée de jeu, exprimé toute sa fierté de se retrouver avec les maires des départements de l’Atacora-Donga et du Borgou-Alibori pour procéder au lancement de la distribution des cartes d’identité biométriques. « Les différentes réformes du système d’identification visent in fine l’assainissement de l’état-civil afin d’en faire un véritable outil de développement socioéconomique du Bénin », a-t-il précisé. Dr Cyrille Gougbédji a pour conclure, remercié tous ses collaborateurs et les autorités à divers niveaux qui ont œuvré pour le succès des réformes dans le domaine de l’état civil au Bénin. Au nom des bénéficiaires, le porte-parole Abdoulaye Inoussa Zakari a remercié le gouvernement de Talon pour la mise en œuvre de cette réforme.

Edwige Totin