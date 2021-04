Victoire du duo Talon-Talata suite à la proclamation des résultats de la présidentielle: Les militants UDBN célèbrent le leadership de Claudine Prudencio

Après l’annonce des résultats définitifs de la présidentielle du dimanche 11 avril à laquelle l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau a activement pris part, les militants et sympathisants de ce parti se sont rassemblés le mercredi 21 avril 2021 pour célébrer la victoire écrasante du duo Talon-Talata. C’est le siège du parti à Dèkungbé, dans l’arrondissement de Godomey, qui a servi de cadre à cet événement festif et de reconnaissance à l’endroit de la présidente de l’UDBN Claudine Prudencio qui a fait triompher le duo parmi les cinq formations politiques de la mouvance.

L’Amazone de la politique béninoise n’a à aucun moment marchandé son soutien à la réélection du président de la République Patrice Athanase Guillaume Talon. À cet effet, elle a organisé une grande tournée de remobilisation de sa base avant la période de campagne et usé de toutes les techniques en fonction de l’espace géographique afin de convaincre les électeurs à la cause du duo Talon-Talata. Pour témoigner leur gratitude et féliciter la présidente Claudine Afiavi Prudencio dont le dynamisme a permis au duo de la mouvance de sortir vainqueur au premier tour de ce scrutin, le bureau exécutif de concert avec les militants a initié la rencontre. Cette première rencontre après la victoire brillante et exaltante de Patrice Talon, relève d’une contribution de qualité de leur formation politique, précise Victor Hounsou. C’est pourquoi, le parti a pris l’initiative de féliciter la présidente du parti pour ses efforts remarquables, son abnégation et sa détermination. À sa cette occasion, le représentant des Coordonnateurs communaux, Edmond Sossoukpè, a d’abord apprécié le leadership de Claudine A. Prudencio qui, malgré les difficultés inhérentes à la gestion des partis politiques au Bénin, a tenu bon. Puisque, grâce au dynamisme de la présidente, les moyens ont été garantis pour organiser des meetings de proximité. Ce qui a-t-il ajouté, témoigne à suffisance que l’UDBN est un parti fidèle au chef de l’État. Cette fidélité amène Damien Badjito, représentant des jeunes, à renouveler leurs actions et efforts pour que Claudine Prudencio mérite avec fierté sa place dans la mouvance présidentielle et même au sein de l’appareil de l’Etat. « Elle a été une parfaite leader lors de ces campagnes électorales », a rassuré la représentante des femmes amazones, Valérie Idossou dans ses propos. C’est la raison pour laquelle, les femmes, selon elle, doivent suivre son exemple. Elle poursuit son développement en montrant que les femmes ont également leur place dans le développement comme les hommes.

« Claudine Prudencio fait partie de ceux qui ont mouillé le maillot »

Saluant l’admiration et le dévouement à la tâche de la présidente de l’UDBN, la représentante des femmes amazones, Valérie Idossou, pour s’être rendue sur le terrain lors de ces élections, a précisé que « Claudine fait partie de ceux qui ont véritablement mouillé le maillot ». Pour cela, elle a rassuré que les femmes vont continuer le job. « Les femmes ne vont pas dormir sur les lauriers pour le sens de l’engagement et du militantisme. Et surtout parvenir à ces résultats lors des législatives de 2023.» a-t-elle souligné. Très émue par le discours des uns et des autres lors de cette séance, la présidente de l’UDBN, seule femme présidente de parti au Bénin a, à son tour, félicité ses leaders et les invite à maintenir le cap pour les prochaines échéances électorales. Car, le parti politique UDBN a son encrage sur l’ensemble du territoire national. « L’UDBN n’est pas un petit parti. Il a son encrage sur toute l’étendue du territoire. Soyez-en fiers de vous-mêmes», a laissé entendre Claudine Prudencio. Elle a tout de même déploré les violences enregistrées par endroit en période électorale et exhorte les auteurs à se ressaisir. « Plus jamais ça dans notre pays. Nous devons travailler ensemble pour le développement », va-t-elle ajouter. Les militants du parti ont souhaité que la cohésion qui a conduit à cette victoire soit maintenue afin de permettre la réalisation de l’ambitieux programme de société 2021-2026. Par ailleurs, les attestations de reconnaissance ont été décernées aux valeureux militants, artistes et hommes des médias ont mis un terme à la séance, pour saluer leur remarquable contribution dans la victoire au premier tour du candidat du parti.

Alban Tchalla (Stag.)