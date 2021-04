Proclamation par la Cour Constitutionnelle des Résultats définitifs de la Présidentielle: Patrice Talon définitivement réélu par KO

La Cour constitutionnelle a procédé ce mercredi 21 avril 2021 à la proclamation du résultat définitif de l’élection présidentielle du 11 avril 2021. , la victoire du duo TALON-TALATA de la présidentielle du 11 avril dernier. Un résultat qui confirme la victoire du président Patrice Talon à la présidentielle du dimanche 11 avril dernier. En effet, l’arrêt rendu par les sept sages de la Cour constitutionnelle lors d’une audience solennelle tenue à la salle Mrg Isidore de SOUZA donne le duo de Patrice Talon, vainqueur du scrutin présidentiel du 11 avril 2021 avec 86,29% dès le premier tour. Sans surprise, l’actuel chef de l’Etat, Patrice Talon succédera ainsi à lui-même au cours de la cérémonie d’investiture prévue le dimanche 23 mai prochain conformément aux dispositions de la loi constitutionnelle en vigueur au Bénin. Selon le même arrêt, les deux autres duos candidats en lice pour la présidentielle, Alassane Soumanou – Paul Hounkpè et le duo Corentin Kohoué –Iréné Agossa arrivent respectivement deuxième et troisième du scrutin. Le duo du parti FCBE, Soumanou-Hounkpè obtient 11,36 % des suffrages exprimés et le duo RLC, Kohoué-Agossa vient avec 2,33%.

Selon le président de la Haute juridiction, aucun duo candidat adversaire du duo vainqueur à cette élection, n’a déposé de recours pour contester les résultats provisoires. De même, l’histoire politique du Bénin et particulièrement depuis la conférence nationale de février 1990, c’est la première fois qu’une vice-présidente est élue. Ce qui fait de Mariam Chabi Talata, la première vice-présidente dans l’histoire politique du pays et elle est appelée à assumer l’intérim du Président en cas de vacance du pouvoir. Selon la loi modificative de la constitution du 11 décembre 1990, adoptée en novembre 2019, l’investiture du président Patrice Talon est prévue pour le troisième dimanche du mois de mai, soit le 23 mai 2021.

Yannick SOMALON