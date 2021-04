Gestion des cantines scolaires: Le Maire Ahouandjinou s’active pour une parfaite réussite à Abomey-Calavi

Le Maire de la commune d’Abomey-Calavi, Angelo Ahouandjinou

Le Maire de la commune d’Abomey-Calavi, Angelo Ahouandjinou a tenu, ce mercredi 21 avril 2021, une séance de travail avec les responsables de gestion des cantines scolaires. Il a été question au cours de cette rencontre de la présentation de la situation liée à la gestion des cantines scolaires au niveau de la commune d’Abomey-Calavi et la prise de nouvelles mesures pour une meilleure gestion des cantines scolaires.

Dans ses propos liminaires, le Maire Angelo Ahouandjinou a remercié les responsables en charge de la gestion des cantines scolaires pour le travail républicain qu’ils accomplissent au quotidien pour assurer la restauration des écoliers grâce au projet de cantines scolaires, fruit du Programme d’actions du Gouvernement. A sa suite, les responsables lui ont présenté le point de la gestion des cantines scolaires au niveau de la commune d’Abomey-Calavi. Il ressort de leurs explications que la mission se poursuit bien, mais quelques difficultés entachent sa réussite. Il s’agit essentiellement des difficultés liées au manque de volonté des parents à souscrire leurs enfants à la cantine scolaire, à la bonne conservation des vivres dans les magasins, à l’absence des foyers modernes pour la rapidité de la cuisson vis-à-vis du nombre important d’écoliers à nourrir dans chaque école. Après avoir écouté ses hôtes, le Maire leur a recommandé de lui faire parvenir une fiche technique de l’état des lieux de chaque école dans un court délai. Il a également demandé d’associer les élus locaux et communaux à la gestion des cantines scolaires, et promis de prévoir une cagnotte de ressources dans le budget communal afin de trouver des solutions adéquates aux doléances d’une part et de sécuriser les magasins d’autre part. Il a pour finir, réaffirmé sa volonté et celle de son conseil communal à accompagner le Chef de l’Etat dans sa vision qu’est de voir tous les enfants bien se nourrir dans les écoles sur toute l’étendue du territoire national.

Laurent D. Kossouho