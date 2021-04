Diplomatie: Le Roi du Maroc félicite le Président Patrice Talon pour sa réélection

« Votre réélection traduit la confiance placée en vous par le peuple béninois frère pour conduire votre pays sur la voie du développement économique et social ». Telle est la substance du message que sa Majesté Mohamed VI, le Roi du Maroc a adressé au chef de l’Etat béninois, Patrice Talon. Dans ce message, le Souverain du royaume chérifien a exprimé ses félicitations et ses vœux sincères de plein succès à Patrice Talon dans l’accomplissement de ses hautes fonctions. Il s’est par ailleurs félicité des relations excellentes d’amitié qu’entretiennent le Royaume du Maroc et la République du Bénin, en rassurant le Président Patrice Talon de sa ferme détermination à continuer à œuvrer avec lui en vue d’élargir les domaines de coopération bilatérale, au service du continent africain en général, et des deux peuples en particulier.

Laurent D. Kossouho