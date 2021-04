Ancrage politique: La Fcbe désormais première force politique d’opposition

Le Secrétaire Exécutif National/FCBE, Paul Hounkpè

Seul parti politique de l’Opposition à avoir arraché 6 mairies sur les 77 à l’issue des communales et municipales de mai 2020, le parti Force cauris pour un Bénin émergent (Fcbe) a réussi à décrocher 11,29% des suffrages exprimés à l’issue de l’élection présidentielle du 11 avril 2021 à côté de la Dynamique Restaurer la confiance (Rlc), membre de l’Opposition, qui en est sortie avec 2,35%. Avec ce score et celui réalisé aux dernières élections communales, le parti Fcbe qui bénéficie déjà du financement public au même titre que l’Union progressiste (Up) et le Bloc républicain (Br), se positionne comme la première force politique de l’Opposition béninoise, devant une dizaine de partis opposés au régime du Président Patrice Talon. Cette élection a révélé la capacité des responsables de ce parti qui ont pu réunir des suffrages un peu partout sur toute l’étendue du territoire national. Par ailleurs, Paul Hounkpè, Secrétaire exécutif national du parti et les siens ont prouvé par leur pacifisme que la Fcbe est un parti qui respecte les textes de la République et qui est hostile aux violences. Avec un score de plus de 10% à la présidentielle, la caution du duo Soumanou-Hounkpè qui a porté le parti à la dernière présidentielle, lui sera remboursée conformément aux dispositions du Code électoral en vigueur.

Wandji A.