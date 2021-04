Présidentielle de 2021 à Abomey-Calavi: Le superviseur UP Ahouandjinou fait le point avec les coordonnateurs de Zone

Après la proclamation des résultats provisoires de l’élection présidentielle du 11 avril 2021 par la Cour Constitutionnelle, le superviseur général de la campagne du duo Talon Talata dans la commune d’Abomey Calavi, le maire Angelo Evariste Ahouandjinou a réuni le dimanche 18 avril 2021 les coordonnateurs et superviseurs de zone de l’Union Progressiste dans la salle du peuple de la mairie d’Abomey Calavi. Une occasion pour l’autorité communale, en sa qualité de superviseur général, de faire le point avec les siens, de ce qui a marché, ce qui n’a pas marché et de tirer les conclusions afin de repartit sur de nouvelles bases pour les scrutins à venir. De façon globale, Angelo Ahouandjinou a félicité les siens de l’UP pour le travail abattu.

« Au soir du 11 avril 2021 quand on m’a transmis la compilation des résultats de la commune d’Abomey Calavi, j’étais tombé malade. Malade parce que nous n’avons pas atteint les prévisions du taux de participation que nous avons prévu pour la commune d’Abomey Calavi. Mais, après les tendances de la Céna, avec ce qu’on a eu au plan national, je me suis rendu compte que vous avez fait un bon travail et que vous êtes à féliciter ». C’est en ses termes et à cœur ouvert que le superviseur général de la campagne du duo Talon-Talata dans la commune d’Abomey Calavi, le maire Angelo Evariste Ahouandjinou s’est entretenu avec les coordonnateurs et superviseurs de zone, venus des 149 quartiers et des 13 coordinations de la commune d’Abomey Calavi.

Pour lui, le fort taux de participation espéré n’était pas au rendez-vous mais le taux de résultat pour le duo Talon Talata était à plus de 80%. Pour le maire, c’est un bilan acceptable mais il urge de déterminer les raisons qui ont conduit à cela. « Les raisons sont multiples. C’est la première élection organisée sans argent à distribuer aux militants sur le terrain, c’est la toute première fois que les réformes du système partisan ont été testées au niveau de nos populations. Personne n’a donné de l’argent aux militants pour qu’ils aillent voter le duo Talon-Talata. Donc ceux qui sont sortis pour voter sont des vrais militants, des militants qui ont compris et ont accepté accompagner effectivement ces réformes. Notre population a une vieille mentalité et tient trop compte de l’argent de porte-à-porte, de l’argent de dernier moment pour sortir et voter. La population n’est pas contre le Président Talon. La population apprécie tout ce qui a été fait au niveau du PAG pour le bonheur de tous les Béninois. Mais ce virus de l’argent de porte-à-porte persiste encore », a regretté le maire qui a invité les siens à travailler afin de faire comprendre aux populations la vision du chef de l’Etat dans ce sens.

Venus très nombreux à cette rencontre (Plus de 300 personnes) ces coordonnateurs et superviseurs de zone, ont à tour de rôle fait le bilan des élections et remercié le maire pour avoir organisé cette rencontre bilan qui se veut rare en politique. Pour la première adjointe au maire présente à la séance, il est question de se féliciter pour le travail abattu vu les conditions dans lesquelles l’élection a été organisée.

Pour le maire Angelo Aouandjinou « …il ne doit pas avoir les gens du maire à part, les gens de l’ancien maire à part, les gens de l’honorable à part… nous sommes un et l’Union Progressiste est une dans la commune », a-t-il martelé invitant les siens à l’unisson.