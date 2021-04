Ecureuils du Bénin: Michel Dussuyer parle de son groupe et de potentielles arrivées

Sélectionneur des Écureuils du Bénin, Michel Dussuyer a été l’invité de l’émission Week-end à tout vent de radio Tokpa, ce samedi 17 avril 2021. A cette occasion, le technicien français a donné des détails sur son travail à la tête de l’équipe nationale. Il a aussi évoqué le cas des joueurs avec qui il est en contact pour étoffer son effectif. Il n’a pas manqué de revenir sur la campagne de la CAN 2021 en cours.

Rien n’a de valeur pour l’heure à Michel Dussuyer qu’une nouvelle qualification avec les Ecureuils à la prochaine CAN Cameroun 2021. En effet, reçu dans l’émission Week-end à tout vent de radio Tokpa, le sélectionneur des Ecureuils a laissé entendre son objectif final pour la campagne de la CAN 2021 dont l’ultime rencontre du Bénin face à la Sierra Leone est reportée. Et selon lui, l’équipe qu’il dirige mérite d’être dans la continuité. «Nous étions qualifiés pour la CAN 2019 après 10 ans de disette. Il est donc important que nous continuons sur cette lancée. Ne pas être à la CAN 2021, serait un coup d’arrêt», a laissé entendre Michel Dussuyer qui a ensuite apprécié ces joueurs pour la qualité de leur rendement en sélection national. Et c’est par le capitaine Stéphane Sessegnon qu’il a commencé. «Sessegnon est l’âme de l’équipe. Il est précieux sur le terrain et dans le vestiaire. Avant le match contre le Nigeria, nos internationaux étaient bloqués en France et il fallait avoir des solutions. C’est pourquoi, bien qu’il ne soit pas convoqué, nous l’avons fait venir en qualité d’invité spéciale. Je discute régulièrement avec lui. Même hier (vendredi 17 avril), je l’ai eu au téléphone et on a parlé de son avenir. Ce n’est pas à moi de le dire mais dans quelques jours, on aura la bonne nouvelle. Après, il est toujours précieux et il va encore nous aider», a clarifié l’entraineur. Concernant Jordan Adéoti, dont le rendement est de plus en plus décrié par le public sportif, le patron de l’encadrement technique des Ecureuils a insisté que le joueur a «un volume de jeu énorme» au milieu de terrain. Pour lui, le joueur répond à ses aspirations sauf que contre le Nigéria il a manqué un peu d’efficacité. Quant à Marcellin Koukpo, le technicien pense qu’il peut jouer en attaque, sur le côté, son poste de prédilection. Par contre, il ne peut pas évoluer au milieu de terrain. «Il a fait un début de saison remarquable. Arrivé en Algérie, il marqué tout de suite son territoire avec des buts et de belles performances. Mais il doit avoir une régularité dans ses performances. Il a un énorme potentiel et c’est à lui d’être constant», a-t-il insisté avant d’aborder les deux joueurs qui animent le poste des gardiens de buts. «J’ai déjà parlé de Fabien Farnolle. J’ai la chance d’avoir deux bons gardiens et à chaque fois, Farnolle me montre qu’il peut toujours nous aider. Heureusement Saturnin Allagbé est de nouveau titulaire à Dijon, et devrait rester numéro 1 jusqu’à la fin de la saison. J’ai maintenant une plateforme pour suivre Fabien dans son championnat et tous les matchs des internationaux béninois, enfin, les grands matchs», se réjouit-il.

Quid des nouveaux arrivés chez les Ecureuils ?

A ce niveau, Michel Dussuyer reste intraitable sur son désir de ne pas faire appel à Djiman Koukou. Selon l’entraineur, l’international béninois de 30 ans et évoluant au Red Star Football Club est bloqué par la présence des joueurs qui ont le même profil que lui. «Je suis tous les joueurs et même Djiman Koukou. Au milieu de terrain, j’ai Jordan Adéoti, Sessi d’Almeida et Rodrigue Kossi, un jeune joueur qui représente l’avenir. J’ai donc besoin de joueurs d’un profil différent que le sien. C’est pourquoi je n’appelle plus Djiman Koukou», a-t-il expliqué. Il a par la suite exposé les noms des joueurs qu’il aimerait voir évoluer sous la tunique jaune. Parmi eux, figure Andrea Hountondji avec qui il (Dussuyer) a dit avoir parlé du Bénin et du projet. «C’est un jeune joueur et il a même marqué le week-end dernier avec Caen. Je ne vais pas mettre la charrue avant les bœufs mais l’établissement de son passeport est déjà en cours», se réjouit-il. Il y a également Ange Tchibozo de la Juventus, Adigo et Doremus sans oublier Colins Dagba du PSG et Jules Koundé du Fc Séville (deux joueurs d’origines béninoises qui aspirent arborer le bleu blanc rouge de la France). «Oui je suis Ange Tchibozo de la Juventus. Déjà il évolue dans un grand club et il a un énorme potentiel. Je le suis et on discute beaucoup. Après à cause de la Covid, je n’ai pas pu voyager pour le voir jouer car son championnat a été arrêté. Mais bientôt je le verrai et on va enfin se parler et comme je dis, il a du potentiel et lui aussi représente l’avenir. Je suis en contact avec Ryan-Segon Adigo. C’est comme Tchibozo. Je suis en contact avec lui et avec son papa. Comme je l’ai dit, c’est très difficile de voyager. Je devrais aller à Monchengladbach discuter avec lui. Mais ça se fera. Melvyn Doremus a signé à Red Star. Je le suis aussi. Il a eu du temps de jeu il y a quelques jours. Il faut juste dire qu’il reste dans mon effectif. Après je dois faire des choix. Il est toujours dans mes plans », a clarifié Michel Dussyer avant d’ajouter «j’ai discuté avec Colins Dagba. Il a été clair avec moi qu’il a d’autres challenges. D’abord être titulaire avec le PSG ensuite il est engagé avec l’équipe de France Espoirs. Pour l’instant il n’est pas prêt à rejoindre le Bénin mais nous devons faire preuve de patience’ peut-être qu’il viendra après et nous serons tous heureux».

Anselme HOUENOUKPO