Résultats provisoires du scrutin du 11 avril: Le réseau E2A de Calavi satisfait des fruits d’un sacrifice d’ensemble

Sensibilisation des jeunes, rencontre avec les femmes sur le projet de société du duo Talon Talata, Caravane, discussions de proximité avec les populations. Ce sont autant d’actions menées par le réseau ‘’Ensemble Allons de l’Avant’’ (E2A) que préside le jeune progressiste Benjamin Awadjo sous l’autorité bienveillante du maire de la commune d’Abomey Calavi, Angelo Evariste Ahouandjinou. De par les différentes actions, le réseau se félicite et félicite le peuple béninois pour avoir permis ce résultat à l’issue de la présidentielle du 11 avril 2021. En effet, « …Nous venons de loin et nous irons loin. Le K.O promis est réalisé, car la dynamique en cours doit continuer », s’est réjoui Benjamin Awadjo au cours de la séance de bilan avec le bureau directeur du réseau E2A. Pour le président de ce réseau, cette réélection a été possible grâce à tous les Béninois, car pour lui, l’effort a été collectif. Mais il pense surtout que cela a été possible grâce au Président Talon qui incarne un leadership exceptionnel et qui est porteur d’une vision de développement pour le Bénin. « Notre candidat Patrice Talon connaît le job et s’est bien le faire. Quand il dit, il le fait. Le peuple béninois a accompli son devoir le 11 avril dernier afin de donner feu vert au duo Talon-Talata pour finir ce qu’il a commencé. C’est un sentiment de joie et de mission accomplie », a-t-il ajouté.

« C’est le moment pour moi de remercier toutes les vaillantes amazones, les soldats de l’Union Progressiste qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour confirmer ce K.O au soir du 11 avril passé. Mes remerciements et ma reconnaissance vont également à l’endroit des responsables des autres partis de la mouvance présidentielle qui ont aussi mis le paquet de leur côté pour cette victoire commune » a réitéré Benjamin Awadjo devant sa troupe. Pour lui, les élections sont désormais terminées et place doit se faire à une union sacrée autour du président réélu Patrice Talon avec sa colistière Mariam Tchabi Talata pour le développement de notre pays le Bénin. Le jeune leader de l’Union Progressiste, Benjamin Awadjo a pour finir remercié sa troupe du réseau E2A et toute la jeunesse d’Abomey-Calavi et particulièrement au maire Angelo Ahouandjinou qui a été le coordonnateur général de la machine pour la victoire du duo Talon Talata.

Yannick SOMALON