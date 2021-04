Proclamation par la Cour Constitutionnelle des résultats provisoires de la présidentielle: Le duo Talon-Talata remporte par KO dès le 1er tour

(Patrice TALON succède à lui –même à la tête de l’Etat)

La Cour constitutionnelle a proclamé ce jeudi 15 Avril 2021, les résultats provisoires de l’élection présidentielle du 11 avril dernier. La haute juridiction a déclaré le scrutin « régulier et transparent ». Patrice Talon est ainsi officiellement élu pour un deuxième mandat selon les chiffres annoncés par le Président de la cour constitutionnelle, le Professeur Joseph Djogbenou.

1 982 534. C’est le nombre de voix recueillies par le duo Talon-Talata à l’élection présidentielle du 11 avril 2021 et qui confère au président Patrice Talon, candidat à sa propre succession, un second mandat. Ces chiffres légèrement plus élevés par ceux proclamés par la Céna ont confirmé le Ko du duo Talon-Talata à l’élection présidentielle du 11 avril 2021. Les deux autres duos à savoir Alassane Soumanou-Paul Hounkpè et Corentin Kohoué-Irené Agossa viennent en deuxième et troisième position avec respectivement 261 096 et 53 685 voix. Ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, le duo de la mouvance présidentielle a été proclamé élu au premier tour de l’élection présidentielle. Selon les résultats provisoires donnés par la cour, le nombre d’électeurs après les rectificatifs matériels et le redressement nécessaires effectués sont de 4 802 303 tandis que le nombre de votants est passé à 2 431 414. Ce qui donne un taux de participation de 50,63% et les suffrages exprimés 2 297 31. Quant à la majorité absolue, elle est de 1 148 658. Pour dire que le président Patrice Guillaume Athanase Talon est réélu dès le premier tour de l’élection présidentielle du 11 avril 2021. Il est important de préciser que ces résultats sont provisoires en attendant d’éventuels recours des deux autres duos avant la proclamation des résultats définitive par la Cour.

Yannick SOMALON