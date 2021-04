Opposition radicale ou pas: Voici pourquoi la victoire de Talon était incontournable

L’’homme s’est pris très tôt pour assurer une victoire sans anicroches. Patrice Talon ne mérite pas pour rien son célèbre qualificatif de «compétiteur né».

En 2016, il était déjà une grosse surprise parce que très peu misaient sur sa candidature aux côtés d’un Sébastien Ajavon si populaire et si généreux à l’époque et d’un Lionel Zinsou porté par le régime sortant avec tous les moyens disponibles. Patrice Talon, fin stratège, a pourtant pu sortir sa tête de l’eau et remporté cette présidentielle de 2016 en ralliant à sa cause, au second tour la majorité des candidats malheureux et les milliers de partisans qu’ils drainaient. Une fois au pouvoir, l’homme a davantage peaufiné son plan de bataille politique en osant même des réformes politiques, irréalisables en d’autres temps. Presque que tous les ténors de la classe politique béninoise au jour d’aujourd’hui ont accouru vers lui. L’immense alliance Fcbe au fort du régime Boni Yayi s’est presque vidée en faveur de Patrice Talon. Gbadamassi, Bagoudou, Okounlola, Aké Natondé, François Abiola, Salifou Salé, Arifari Bako, Cyriaque Domingo et bien d’autres leaders Fcbe alors très influents ont ‘ tous atterri dans le camp Talon. Et comme si cela ne suffisait pas, les opposants les plus féroces de Boni Yayi ont aussi décidé de composer avec le même homme, tel Bruno Amoussou et sa troupe de l’ex PSD, Adrien Houngbedji du Prd. Etc. Autant de personnalités et de forces politiques qui se sont drainées en peu de temps vers Patrice Talon que rien ne devrait plus visiblement entraver ses succès politiques d’après. Le K-O obtenu aux présidentielles du dimanche 11 avri, comme les législatives de 2019 ou encore les communales et municipales de 2020, étaient déjà des évidences depuis fort longtemps. Mais l’homme n’avait pas que des soutiens politiques à vendre, a chaque occasion électorale. Il a aussi un bilan non moins considérable au terme de cinq années de gestion de pouvoir avec des réalisations d’infrastructures de grande portée qui trônent un peu partout dans le pays. De nouvelles routes, des marchés modernes, des stades omnisports de rêve, une ville de Cotonou désormais enviable pour ses belles avenues et sa propreté réelle et progressive… Patrice Talon a fait fort, qu’on l’aime ou que l’on ne l’aime pas.

L’opposition, qu’elle se nomme constructive ou radicale, ne devrait donc que s’en prendre à elle même pour n’avoir trouvé la meilleure méthode de combat face à un Patrice Talon ingénieux en tout. Le KO réalisé par son duo et critiqué par une frange de cette opposition n’est que la conséquence d’un manque de préparation de sa part pendant que Patrice Talon usait de toutes les stratégies possibles pour en arriver gagner le combat. Du reste, il donne ainsi à ses opposants, une leçon politique qui consiste à ne rien banaliser en face d’un adversaire, fut-il mineur ou majeur et à se préparer très tôt. Si l’opposition dite radicale devrait être honnête, elle se serait remise en cause déjà en revisitant tout le stratagème qu’elle a mis en place pour ne pas atteindre ses objectifs de battre Patrice Talon aux présidentielles 2021 du dimanche 11 avril dernier, si tant est qu’elle en était vraiment déterminée.

Christian Tchanou