Promotion de la culture japonaise au Bénin: La 15ème édition du Prix International du Manga lancée

Et c’est parti pour la 15ème édition du Prix international du Manga. Le Ministère des affaires étrangères du Japon a annoncé les couleurs de cette nouvelle édition du concours de dessin dont les candidatures de mangakas non-japonais sont attendues du 7 avril au 8 juillet 2021. Les postulants peuvent consulter le site officiel du Prix pour obtenir plus d’informations sur les procédures pour postuler au 15e Prix international du Manga https://www.manga-award.mofa.go.jp/en/application/15/index.html Site officiel du Prix International du MANGA Japonais https://www.facebook.com/manga.award Facebook du Prix International du MANGA Japonais 6. Les lauréats de cette édition, au cas où la situation de la crise sanitaire actuelle le permettrait, seront invités au Japon par Japan Foundation, afin d’assister à la cérémonie de remise des prix. Dans ce cas, ils pourraient avoir également l’occasion d’échanger des idées avec des mangakas japonais et de visiter des maisons d’édition, pendant leur séjour. Créé en 2007 par le Ministère des affaires étrangères du Japon, ce prix vise à récompenser les mangakas contribuant à la diffusion de la culture Manga à l’étranger ainsi qu’à la promotion des échanges culturels internationaux par le biais du Manga. Ce prix est décerné chaque année, initialement en juillet-aout, puis en décembre-janvier pour l’année écoulée.

Rastel DAN