Après la proclamation par la CENA des résultats provisoires de la Présidentielle: Le duo Soumanou-Hounkpè accepte les résultats provisoires et appelle à l’impartialité de la Cour constitutionnelle

La position du parti Force cauris pour un Bénin émergent (Fcbe) conduit par le duo Alassane Soumanou-Paul Hounkpè, sur les résultats provisoires annoncés par la Cena est désormais connue. En effet, au cours d’une conférence de presse qu’il a animée ce mercredi 14 avril 2021, Salomon Odjo, porte-parole de ce duo de l’Opposition a d’abord rappelé les irrégularités enregistrées au cours du déroulement du scrutin. A le croire, en se basant sur ces irrégularités, les responsables du parti Fcbe auraient bien voulu faire des recours afin d’obtenir l’annulation ou la reprise du scrutin dans certaines localités, mais le « caractère monocolore » des institutions ayant en charge ces institutions ne les y encourage pas. C’est pourquoi, tout en condamnant avec la dernière rigueur ces irrégularités, et en déplorant le refus du peuple de se libérer de la Rupture en sortant massivement le 11 avril 2021 pour voter pour le duo Soumanou-Hounkpè, le parti Fcbe et son duo de candidats a pris acte des résultats provisoires prononcés par la Cena, et en appelle à l’impartialité de la Cour constitutionnelle afin que des mesures conséquentes soient prises pour la manifestation de la vérité des urnes. En revenant sur les objectifs visés par le parti en prenant part à cette élection au terme de laquelle il est sorti 2ème , le conférencier a fait savoir que les « Verts Cauris » voulaient proposer au peuple béninois une alternative afin de mettre fin à la « gouvernance antisociale » du régime de la Rupture, de sortir le peuple de la misère et de faire de la réconciliation nationale, son cheval de bataille en cas de victoire. C’est ainsi que tout au long de la campagne électorale, le parti a mis l’accent sur la nécessité d’un taux de participation élevé. Mais il n’a pas été compris dans sa démarche par le peuple qui s’est abstenu dans sa grande majorité. Au nom des militants du parti, Salomon Odjo s’est incliné devant la mémoire des citoyens qui ont perdu leurs vies au cours des manifestions violentes qui ont eues lieu à la veille de ce scrutin. Pour finir, il a réaffirmé l’appartenance du parti à l’Opposition et annoncé la poursuite dans la paix de son combat pour la restauration de la démocratie et de l’Etat de droit au Bénin.

Laurent D. Kossouho