Victoire au premier tour selon les résultats provisoires de la Cena: La CNC remercie les électeurs pour leur choix sur le duo Talon-Talata

Quelques heures après la proclamation des résultats provisoires de l’élection présidentielle du 11 avril 2021, la direction nationale de campagne que préside le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané a adressé ses vives félicitations au peuple béninois et particulièrement à tous les citoyens qui ont porté leur choix sur le duo Talon-Talata. Dans une déclaration rendue publique, la direction nationale de campagne a félicité la Céna pour la parfaite organisation du scrutin, les observateurs internationaux pour leur objectivité et tous ceux qui ont contribué à cette victoire qui honore le peuple béninois.

DECLARATION DE LA COORDINATION NATIONALE DE CAMPAGNE

Militantes et Militants, chers compatriotes, Dimanche 11 avril, le peuple béninois est allé aux urnes pour l’élection du Duo qui nous dirigera pendant les cinq prochaines années.

La CENA vient de rendre publiques les résultats provisoires qui font ressortir la nette victoire de notre Duo avec un score de 86,37%. Les mêmes données font ressortir un taux de participation de 50,17.%

J’exprime au nom du duo et de la Coordination Nationale de Campagne du duo Talon-Talata, notre satisfaction générale sur le déroulement du processus électoral. A cet effet, je félicite la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) qui a su relever tous les défis, comme à son habitude, pour parvenir à cette organisation plus que satisfaisante. Il me plaît également de féliciter et de remercier les observateurs nationaux et internationaux pour leur accompagnement dans le suivi de ce processus électoral.

C’est aussi l’occasion pour moi de féliciter tout le peuple béninois pour avoir fait preuve de sagesse et de patriotisme, gages d’une marche rassurante vers une meilleure culture démocratique. A tous, je veux dire que nous devons continuer d’exprimer nos points de vue, y compris nos divergences, dans le respect des règles républicaines qui sont seules, garantes des principes démocratiques que notre pays s’est librement donné et que nous avons toujours pour ambition de consolider.

Je saisis également cette occasion pour féliciter et remercier sincèrement les milliers de volontaires et tous les partis politiques ayant porté ou soutenu la candidature du duo Talon-Talata. J’adresse mes vives félicitations aux coordinations de campagne de ces partis politiques, qui, à tous les niveaux ont fait preuve d’une bonne cohésion et d’une bonne organisation, en dépit des tentatives d’intimidation, de sabotage et de terrorisme des ennemis de la démocratie. En attendant la proclamation des résultats définitifs par la Cour Constitutionnelle, je nous invite à rester confiants quant à l’issue définitive du scrutin pour notre duo de candidats Talon-Talata.

En conséquence, je remercie particulièrement les citoyens qui ont porté leur choix sur le duo Talon-Talata. Ce faisant, ils ont ainsi marqué clairement leur adhésion au programme de société pour le quinquennat 2021-2026 et leur volonté de voir la dynamique de développement en cours dans notre pays depuis cinq ans, se poursuivre.

Le Développement, ça y est !

Vive la République

Vive le Bénin

Je vous remercie !

Le Coordonnateur National de Campagne