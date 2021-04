Polémique autour du non-déroulement du scrutin dans les communes: La Cena reconnaît 13 arrondissements absents à la présidentielle

Emmanuel Tiando, président de la CENA

(Le vote validé sur tout le territoire de la commune de Savè)

La présidentielle du dimanche 11 avril 2021 n’a malheureusement pas été effective dans toutes les 77 communes du Bénin. Si les postes de vote de certaines communes ont connu la participation effective des électeurs au scrutin, la fête électorale n’a pas été ressentie dans trois communes. Selon les déclarations du président de la Commission électorale nationale autonome (Cena), Emmanuel Tiando, l’absence des électeurs a été remarquée dans 13 arrondissements de 3 communes : Tchaourou, Bantè et Ouessè. Ainsi, détaille Emmanuel Tiando, dans la commune de Tchaourou, l’élection n’a pas pu tenir dans les arrondissements de Alafiarou, Guétérou, Goro, Kika, Sanson, Tchourou et Tchatchou. C’est également le cas à Bantè dans les arrondissements de Atokiribé, Woobè, Agoua, Akpaassi puis à Ouessè dans les arrondissements de Ikèmon et de Tui.

Savè exclu des absents au scrutin : le vote validé

Contrairement aux annonces et rumeurs véhiculées au soir de la présidentielle, la Cena a dédouané le pays « Tchabè », cité parmi les communes dont les arrondissements n’ont pas ouvert leurs postes de vote aux électeurs. La commission électorale nationale autonome a totalement validé le scrutin et sauvegardé l’intégrité des résultats de la commune en prenant en compte les suffrages exprimés sur l’ensemble des huit arrondissements de la commune de Savè. A travers ces résultats provisoires, la Cena vient officiellement de mettre fin à la polémique relative au non-déroulement du scrutin dans la commune de Savè et au taux de participation des électeurs, mais également aux communes et arrondissements n’ayant pas pu prendre part à la fête électorale. Cette proclamation de la CENA donne ainsi raison au coordonnateur communal du bloc républicain dans la commune, Me Paulin Akponna qui a fortement soutenu que le scrutin s’est déroulé sur le territoire de la commune de Savè. Les regards sont désormais tournés vers les sages de la Cour constitutionnelle pour les résultats définitifs issus du scrutin du dimanche 11 avril 2021.

Résultats provinces de la présidentielle à SAVE selon le dépouillement issu des urnes

1er TALON TALATA

87,31%

2- Djemba Hounkpe

08,06%

3 Kohoue

01,54%

Nuls

03,09%

Voici les résultats de savè par arrondissement

Plateau 5497/8394

1- Kohoue 75

2- Djemba 195

3- Talon 4926

Nuls 311

Okpara 3130/5104

1- Kohoue 26

2- Djemba 78

3- Talon 3026

Nuls 47

Sakin 2044/3072

1- Kohoue 50

2- Djemba 186

3- Talon 1760

Nuls 48

BESSE 1536/4412

1- Kohoue 22

2- Djemba 103

3- Talon 1470

Nuls 70

Offè 1885/7499

1- Kohoue 41

2- Djemba 641

3- Talon 1132

Nuls 71

Kaboua 958/7001

1- Kohoue 18

2- Djemba 32

3- Talon 908

Nuls 00

ADIDO 53/5674

1- Kohoue 00

2- Djemba 00

3- Talon 53

Nul 00

Boni 307/6308

1- Kohoue 06

2- Djemba 12

3-Talon 289

Nul 00

