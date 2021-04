Présidentielle de 2021 au Bénin: Ouèdo et Hêvié votent dans la quiétude, les leaders obligés de déplacer des votants

Les populations des arrondissements de Ouèdo et de Hêvié ne sont pas restées en marge des opérations de vote qui se sont déroulées le dimanche 11 avril 2021. Si dans l’ensemble tout s’est bien passé, la mobilisation est ce qui a le plus fait défaut. Les citoyens n’ont pas répondu volontiers aux appels de leurs leaders.

7h04’, à Kpossidja dans l’arrondissement de Ouèdo. Les agents des bureaux de vote prennent position et le top des opérations est donné. Les premiers, venus se répartissent devant leur bureau. Plus de la centaine, ils laissaient croire que le message pour la mobilisation lancé par les délégués était passé. Mais, après seulement une heure de vote, le grand monde disparait. Tous ayant voté, ils rentrent chez eux. Et contrairement aux élections antérieures, l’enceinte de l’ancienne école primaire de Kpossidja se vide. Outre les forces de l’ordre, les agents manquent n’ont plus de traces des votants. C’est parti pour des minutes d’attente pour enregistrer de nouveaux électeurs qui viennent désormais à compte goutte. «Nous avons pourtant passé le message la veille pour inviter les parents à sortir accomplir leur devoir de citoyens», va confier SERGE KOUTONSOU, CV KPOSSIDJA CENTRE qui espère que le grand nombre sortira dans la soirée. Tout comme à Kpossidja centre, le constat reste le même à l’Epp Adjagbo. Sur les 5 centres, à peine un enregistrait de votant à l’heure de passage de l’équipe du journal. A Ouèdo centre, c’est également «à compte goûte que les populations sortent». Ce que déplorent les agents des bureaux ainsi que les délégués BR et Up du duo Talon-Talata présent tout en gardant espoir. En face, dans l’enceinte de l’arrondissement, pour palier à la situation on apprend que certains motocyclistes sont mobilisés pour faire le convoyage des électeurs. «On est obligé d’aller les chercher à moto», a lancé un homme âgé de la quarantaine, posté au niveau de ce centre de vote.

A l’epp Zoungo, d’un échange entre deux jeunes riverains, on comprend aisément que l’opération a du plomb dans l’aile dans ce centre également. Le premier, qui venait de déposer sa compagne lance une question à l’endroit de ceux qui y étaient avant lui. «Est-ce que les gens viennent ?», au second de lui répondre, «ils ne sortent pas. Mais ils vont venir». Même son de cloche au centre de vote basé dans l’enceinte du commissariat de l’arrondissement de Hêvié.

A souligner que de tous les postes parcourus, le fort effectif qu’un bureau a enregistré est 80 votants. Tous les autres sont en dessous de 60, aux environs de 14h40, heure du départ de l’équipe du dernier bureau sillonné.

Ils ont dit

Charles Titigoueti, votant à Cococodji

« On a voté en toute tranquillité »

« Les élections se déroulent bien. Et j’ai un sentiment de satisfaction. On a voté en toute tranquillité. C’est vrai qu’il n’y a pas d’engouement de la population. Peut-être que les agitations pré-électorales qui ont eu, sont pour quelque chose dans cette absence d’engouement. Mais, on espère que les gens feront fi à un moment donné pour sortir accomplir leur devoir citoyen. Pour ce qui est des cas de violences, ils sont à déplorer. Car, on ne peut pas prétendre vouloir diriger un pays et susciter de pareil soulèvement.

Sètondji Serge Hinsa, délégué BR pour le Duo Talon-Talata

« …Nous n’avons pas assez de votants »

«Ici au poste 2 de l’Epp Ouèdo centre, les choses ont bien démarré. A 7h10, nous avons enregistré le premier votant. Il est actuellement 14h passées, et nous n’avons pas assez de votants. C’est à dire, sur les 367 inscrits, nous n’avons pas encore eu un grand nombre de votants. Nous tournons actuellement au tour de 70 ou 75 votants. C’est trop faible par rapport aux élections précédentes. On espère que les populations vont se libérer de leurs occupations dans la soirée pour aller voter. En tout, nous sommes là jusqu’à 16h ».

Sèhon Toussaint, centre de vote Ouèdo centre

«…Les gens viennent quand même »

« Il n’y a pas eu d’incident pour l’heure. Et on n’espère pas en avoir jusqu’à la fin. La seule chose qu’on déplore, c’est qu’il n’y a pas d’affluence. Mais, les gens viennent quand même. Nous attendons le soir pour voir si les gens vont venir voter. Puisque nous sommes le dimanche et certainement que beaucoup sont allés aux cultes. Pour ceux qui ne sont pas allés à la messe, nous ne savons pas les raisons qui motivent leur absence jusque-là ».



Yves Tchédji, natif de Ouèdo

« On avait eu plus ou moins d’affluence tôt le matin »

« Les opérations de vote évoluent normalement. Les citoyens sont en train de sortir. Et je pense que ça ira mieux. Je ne saurais dire pourquoi on ne note la présence massive des votants dans le centre comme c’était le cas lors des éditions passées. Mais, ici, tôt le matin, on avait eu plus ou moins d’affluence. A un moment donné, cela a chuté. Les gens viennent à tâtons. Je dis que c’est peut-être à cause des messes. On va espérer jusqu’à 16h pour voir si on aura encore plus d’affluence».

Kounou Yélian, un votant à Ouèdo centre

«J’ai voté pour prouver que je suis un citoyen béninois à part entière»

«Je viens de voter pour prouver que je suis un citoyen béninois à part entière. Car, un bon citoyen doit faire ce la loi a dit. C’est pour cette raison que je suis venu voter. Quand je suis venu, les agents m’ont bien reçu. J’ai voté en toute tranquillité. Après avoir accompli ma mission républicaine, je me sens fier. Et c’est comme ça on se sent quand on n’a pas de problème avec quelqu’un. Je ne sais pas dans quelle intension ceux qui ne sont pas sortis pour voter sont. Peut-être qu’ils ont peur ? Je ne sais vraiment pas ».

Anselme HOUENOUKPO