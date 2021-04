Présidentielle de 2021 au Bénin: La CEDEAO salue le bon déroulement

Le Président Patrice Talon a reçu en audience ce dimanche 11 avril 2021 l’Ancien président de la Sierra Leone Ernest Bai Koroma, Chef de la mission d’observation de la CEDEAO. Après le premier tour de vote à la présidentielle, Ernest Bai Koroma a exprimé sa satisfaction pour le bon déroulement du scrutin. «Nous avons suivi le processus électoral, professionnellement et techniquement au Bénin et nous pouvons le dire que les élections se sont bien passées, les agents électoraux ont montré leurs compétences. Nous attendons les rapports des observateurs à l’intérieur du pays, avant de faire des conclusions et des recommandations en vue de l’amélioration du processus électoral», a laissé entendre, le Chef de la mission d’observation de la CEDEAO. Après avoir rencontré tous les acteurs politiques, les organisations de société civile et tous les acteurs du processus électoral au Bénin, la délégation a fait le compte rendu au chef de l’Etat de ce qu’elle a remarqué sur le terrain. «Le Chef de l’Etat nous a parlé des réformes et des difficultés pour mettre en œuvre ses réformes que nous saluons », a-t-il confié.

Edwige Totin