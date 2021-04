Après avoir exprimé son suffrage à l’élection présidentielle: L’Honorable Nassirou Arifari-Bako décerne son satisfecit de l’organisation du scrutin

L’honorable Arifari-Bako dépose le bulletin dans l’urne

À Karimama comme dans la quasi-totalité des communes du pays, les citoyennes et citoyens sont sortis le dimanche 11 avril 2021 pour exprimer leur vote en toute responsabilité. Après s’être assuré du démarrage effectif du scrutin dans tous les bureaux de vote des trois communes (Kandi, Karimama et Malanville) de la première circonscription électorale dont il est l’élu parlementaire, l’Honorable Professeur Nassirou Arifari-Bako a salué la tenue du vote dans de meilleures conditions.

Les Béninoises et Béninois en âge de voter étaient aux urnes le dimanche 11 avril 2021 pour choisir celui qui va gouverner leur pays les cinq années à venir. Lors de ce scrutin qui s’est déroulé sur toute l’étendue du territoire national, les Béninois éliront pour la première fois un vice-président. Comme bon nombre de citoyens, l’Honorable Nassirou Arifari-Bako s’est rendu aux urnes pour s’acquitter de son devoir civique. C’est au Centre de vote de l’EPP Harigani de Karimama que l’élu parlementaire, après s’être assuré du démarrage effectif du scrutin dans tous les bureaux de vote des trois communes (Kandi, Karimama et Malanville) de la première circonscription électorale, a avec son épouse et sa suite accompli son droit de vote. ll s’est dit fier de l’accomplissement de son droit de vote et a constaté par ailleurs que sans incidents majeurs, le scrutin se déroule paisiblement dans la sérénité et l’enthousiasme. Satisfait de ce constat dans la région septentrionale du pays, l’Honorable souhaite qu’il en soit ainsi sur toute l’étendue du territoire national en marge de l’organisation faite pour le déroulement de ce scrutin. Dorénavant les divergences politiques se règlent par le dialogue et non la violence a-t-il expliqué pour exhorter les uns et les autres à privilégier le dialogue pour l’unité nationale. « Les élections au Bénin doivent être des moments festifs ! » a laissé entendre le professeur pour clore ses impressions à l’issue de son vote.

Alban Tchalla (stag)