1er tour de la Présidentielle du dimanche 11 avril 2021 au Bénin: Vote effectif dans le calme

Ce dimanche 11 avril 2021 se déroule sur toute l’étendue du territoire national béninois, les opérations de vote comptant pour l’élection du Président de la République. Une élection marquée par une forte résistance dans certaines localités à cause de la prolongation du mandat du président en exercice après les réformes politiques et constitutionnelles intervenues en 2019. Contrairement à ce que craignait le peuple, l’élection s’est déroulée sur toute l’étendue du territoire national dans le calme sans aucun acte de violence. Mais, le faible taux de participation est à déplorer dans certains départements comme l’Atlantique Littoral et dans les collines.

En effet, la plupart des centres de vote ont ouvert leur porte autour de 7h. Le premier constat général permet de dire que les opérations se déroulent dans le calme et la sérénité sur toute l’étendue du territoire national. De Malanville à Cotonou, en passant par Parakou, Sinendé, Natitingou, Savalou, Bohicon, Abomey, Comè, Lokossa, Porto-Novo et autres…, Tout s’est passé dans le calme olympien. Mais, jusqu’en fin de matinée, il n’y a pas eu la grande affluence, parce qu’il se pourrait que beaucoup de citoyens se seraient occupés encore dans les églises et autres lieux de cultes. Mais jusqu’à la fermeture des bureaux de vote aux alentours de 16h voir 17h, le manque d’affluence était toujours perceptible. Ce qui se lit aisément sur les résultats issus des décomptes à la fermeture des bureaux de vote. C’est le cas par exemple du centre de vote du CEG Houéyiho qui comporte près de huit bureaux de vote. Mais à l’arrivée, sur les 398 inscrit par bureau de vote, le plus fort taux de participation est de 95, soit un pourcentage de 23%. C’est le cas également au centre de vote de l’Epp Cadjèhoun qui abrite un nombre important de bureaux de vote. Là également le taux de participation se révèle être faible. A vèdoko, à Zogbo, Mènontin comme Gbégamey, le taux de participation n’a pas changé pour autant. On peut cependant dire que les opérations se sont déroulées sans incident. Le même constat a été fait dans les communes d’Abomey Calavi, Tori et Allada. Contrairement aux départements de l’Atlantique et du Littoral, le Zou et une bonne partie des Collines ont fait un taux de participation plus ou moins élevé. Ce qui doit au plan national améliorer les choses et crédibiliser l’élection.

Yannick SOMALON