Tournoi de football «Talon-Talata»: Imorou Bouraima mobilise les acteurs sportifs pour l’élection du duo Talon-Talata

Le promoteur du tournoi Talon Talata, Imorou Bouraïma et quelques amoureux du cuir rond

Quoi de plus beau que d’offrir à l’homme ce qu’il aime le plus ? Alors que c’est des caravanes qui sillonnent les villes, des meetings qui regroupent les soutiens des différents candidats, il y a une manière toute particulière que vient de créer Imorou Bouraima pour agrandir l’électorat du duo de la mouvance, Talon- Talata. En effet, le président de l’association sportive de Cotonou organise depuis ce jeudi 8 avril 2021, à Sikè-Codji, sur le terrain communément appelé terre rouge le tournoi Talon-Talata. Ce tournoi a pour objectif de contribuer dans un premier temps à la mobilisation des votants au tour du duo de candidats présentés par la mouvance, en l’occurrence, le candidat Patrice Talon et sa colistière Mariam Talata. Il vise ensuite à inviter tout le peuple à œuvrer pour la tenue des élections dans la paix. Pour Imorou Bouraïma, président de l’association sportive de Cotonou, l’élection du duo Talon-Talata est un impératif au vu des différentes réalisations dans le domaine du sport. «Voilà pourquoi, nous avons décidé de faire cette mobilisation à travers ce tournoi de football, une discipline qui unit les peuples», a déclaré le promoteur. Ce tournoi qui réunit 4 équipes de Cotonou à savoir : Agla, Fifadji, Djidjè et Sikè-Codji, connaitra son épilogue ce vendredi. Ce sera à travers la finale qui opposera Agla, vainqueur devant Sikecodji (1-0) à Fifadji qui a battu elle, Djidjè par le même score. Le comité d’organisation a fait savoir qu’outre la finale il y aura à la première heure le match de classement. Il va opposer les vaincus des deux demi-finales. «Après tout cela, nous aurons droit à un concert qui sera assuré en vedette par un groupe du rythme gangan», a souligné le président Imorou Bouraima qui invite par anticipation toute la population de Cotonou et ses environs à sortir dans une liesse population pour aller porter son choix sur le duo Talon-Talata.

Anselme HOUENOUKPO