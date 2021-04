Tournée de campagne pour la présidentielle: Bruno Amoussou rassuré du K.O du duo Talon-Talata à Akpro-Missérété

Avrankou ,Akpro-Missérété, Porto-Novo totalement verrouillés pour la victoire du président Talon et sa colistière Mariam Chabi Talata au soir du 11 avril 2021. Tel est le constat fait à la faveur d’une tournée de campagne entreprise par le président du parti Union Progressiste. À l’étape d’Akpro-Missérété, sous le leadership de l’honorable Augustin Ahouanvoébla les femmes, jeunes, sages et notables, artisans, UP d’Akpro-Missérété se sont mobilisés, le mercredi 07 avril 2021, à la rencontre du président Amoussou Bruno Coordonnateur national du parti Union Progressiste (UP). C’est la maison des Jeunes de cette commune qui a accueilli les leaders UP venus échanger avec leurs militants et sympathisants. Comme à Avrankou, lundi dernier, le Président Amoussou n’a pas caché sa satisfaction au regard de cette mobilisation, de l’engagement noté au profit du duo Talon-Talata. « C’est tout comme si le dimanche prochain paraissait trop loin. C’est dire que la campagne peut continuer dans les autres contrées. » a-t-il laissé entendre. La population qui a rassuré les responsables de l’UP à opter pour la continuité, est donc invitée par la suite à œuvrer pour la paix en respectant les consignes du vote.

