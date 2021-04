Présidentielle du 11 avril 2021: Le président de l’association Nonvinonkpo convie tout Zè à un vote massif et dans la paix

« Nous, nous avons fait l’armée et nous savons la portée des armes. Ce n’est pas ce qu’il faut souhaiter pour notre pays le Bénin. Cultivons la paix et sortons massivement pour aller exprimer notre devoir civique le dimanche prochain. » C’est en ces termes que le militaire à la retraite président de l’association Nonvinonkpo Zèxwé, Robert Gbeffè échange à bâton rompu avec les populations de Zè. En lieu et place de géant meeting, l’homme bien connu pour ses stratégies politiques a préféré une sortie itinérante dans les différents arrondissements de la commune de Zè afin d’échanger avec les populations sur les risque des violences et l’intérêt pour chacun de respecter le choix de l’autre, d’être tolèrent et de cultiver la paix. Robert Gbèffè comme un pèlerin a parcouru les hameaux de Hêkanmè, Sèdjè Dénou, les quartiers de Zè centre, de Goulo etc… pour passer le message.

« Nous parlons de paix et nous invitons les populations à être tolérantes. Mais, il ne faut pas oublier ce pour quoi nous sommes sur le terrain », expliquet-il avant de continuer : « Nous sommes également là pour expliquer aux populations qu’on ne change pas une équipe qui gagne. Qu’on n’abandonne pas celui qui a une vision du développement », a-t-il ajouté. Pour faire référence au duo Talon Talata qu’il soutient avec ferveur et invite les populations à voter massivement le dimanche 11 avril prochain. Président de l’association Nonvinonkpo Zèxwé, Robert Gbeffè ne s’est pas contenté de lancer l’appel à la paix et de demander aux populations de voter pour le duo Talon-Talata. Il a énuméré plusieurs raisons pour lesquelles, selon lui, la commune de Zè en particulier et tout le Bénin en général n’a pas droit à l’erreur. Parmi ces raisons figure l’emblématique question de l’eau potable qui coule aujourd’hui dans les robinets à Zè grâce à la politique du chef de l’Etat, le président Patrice Talon.

« Voyez-vous, la route inter-état n°32 qui fait un raccourci entre L’atlantique et le Zou est en chantier. Notre souhait est que cette route puisse véritablement être faite pour faciliter la circulation dans Zè, mais pour permettre l’écoulement des produits agricoles vers les marchés régionaux qui sont d’ailleurs en construction », a-t-il expliqué. Pour le septuagénaire, c’est plus qu’une nécessité d’accorder un second mandat au président Patrice Talon afin de lui permettre de poursuivre ses réformes salvatrices au profit du Bénin. « Le Bénin à beaucoup à gagner en reconduisant le président Patrice Talon. Voyez vous-même le projet asphaltage qui a changé le visage de Cotonou et celui des grandes villes. C’est formidable. Nous qui avions vécu la révolution, la conférence nationale avec l’avènement de la démocratie et qui sommes en train de vivre le Bénin d’aujourd’hui, nous pouvons reconnaitre que quelque chose est en train d’être fait », a martelé le militaire à la retraite. « Les grands meeting, d’accord, mais moi, je préfère le travail de proximité. C’est pour cela que je ne me lasse depuis le début de la campagne à être avec les miens ici à Zè. Avec ça, le message passe plus », a-t-il argué. Mais, au-delà de tout, l’homme invite le peuple béninois à aller voter massivement le dimanche prochain dans la paix. « Qu’aucun bain de sang ne nous éclabousse et ne nous emporte dans ses flops », a-t-il laissé entendre en paraphrasant le feu Mgr Isidore de-Souza.

Yannick SOMALON