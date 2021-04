24H avant l’arrivée du président candidat Talon à Abomey-Calavi: La DAM Christelle Dan et les femmes progressistes embrasent la cité dortoir

La DAM Sènamy Christelle Dan, envahie à sa descente par les femmes du marché de Cococodji, engagées à voter pour le duo Talon

L’artillerie lourde du baobab vert de l’Union progressiste a gagné les artères de la commune d’Abomey-Calavi, le jeudi 8 avril 2021, veille de l’arrivée du président candidat, Patrice Talon, dans la cité dortoir dans le cadre de la campagne pour la présidentielle du dimanche 11 avril prochain. A la faveur d’une géante caravane, la Deuxième adjointe au Maire, Sènamy Christelle Dan, et les femmes progressistes ont mis les pendules à l’heure en vue de remobiliser la troupe pour un accueil sans faille au duo candidat Talon-Talata et un KO inédit au soir du 11 avril 2021.

L’impressionnant cortège jaune conduit par la DAM, Sènamy Christelle Dan, a suscité une véritable ferveur à chaque étape de sa traversée. Parti d’Agonkanmey, le cortège jaune a traversé plusieurs localités avec des escales par endroit. La musique du célèbre artiste ivoirien Kérozen à la faveur du président candidat Patrice Talon, qui animait la caravane, était le chant de ralliement des populations qui, au passage du cortège jaune, exhibaient les doigts de la victoire pour afficher leur adhésion totale au duo Talon-Talata. D’Agonkanmey au marché Womey en passant par Gbégnigan, la ferveur était la même. Après quelques moments passés avec les femmes du marché de Womey, la vague jaune s’est ensuite dirigée vers Cococodji, terre natale de la DAM, Sènamy Christelle Dan. A son arrivée, c’était l’apothéose. Les femmes du marché, qui ont ressenti la présence de leur fille, ont pris d’assaut la route inter-Etat. Avec des affiches du duo Talon-Talata nouées en guise de foulard et d’autres en mains, ces dernières scandaient le slogan cher à leur conviction : Talon 10 ans. Chants, danses et animations ont égayé le cœur de ces femmes qui ont fait monter cette chaleur familiale. Prenant ensuite la parole, la DAM Abomey-Calavi, Sènamy Christelle Dan, a invité les femmes à faire le déplacement vers les urnes, le dimanche 11 avril prochain, afin de voter pour le duo « gagnant », Talon-Talata. « Je vous prie d’apprêter vos pièces et d’aller voter le dimanche prochain. Au lendemain de la présidentielle, je passerai goûter aux joies de la victoire du duo Talon-Talata avec vous », a martelé Sènamy Christelle Dan, sous les holàs des femmes. Mais avant, il faudra accueillir le président-candidat « avec la même intensité et le même engagement pour lui témoigner notre reconnaissance ». Une invite que les femmes s’engagent à honorer. Au terme des retrouvailles, la vague jaune a poursuivi sa furie dans d’autres localités de Godomey (Cocotomey, Akogbato, Togbin) avant d’échouer à Agonkanmey, après une escale à Arconville. La chaleur de la victoire était à son paroxysme et tous, ont promis faire la différence dans les urnes en offrant un KO au duo Talon-Talata.

Rastel DAN