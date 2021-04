La Ministre Eléonore Yayi Ladékan invitée de Sous l’arbre à palabre: « Le peuple peut faire confiance au Président Patrice Talon »

Eléonore Yayi Ladékan, Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique

« Le Chef de l’Etat Patrice Talon est un homme de courage qui fait l’unanimité ». Ainsi s’est exprimée la Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique reçue, le samedi 3 avril 2021, dans la rubrique Sous l’arbre à palabre du quotidien L’Evénement Précis. Eléonore Yayi Ladékan, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, n’a pas manqué de mot pour exposer brièvement les valeurs qu’incarne le Chef du Gouvernement dont elle est membre depuis septembre 2019. A en croire ses propos, Patrice Talon est un Président de la République qui écoute ses collaborateurs et le peuple qu’il dirige, il accepte les critiques objectives et revient sur ses décisions quand il se rend compte qu’il s’est trompé. Au vu de ces qualités et de ses nombreuses réalisations, la Ministre Eléonore Yayi Ladékan invite l’ensemble du peuple béninois à lui faire confiance pour les cinq prochaines années afin qu’il puisse continuer les œuvres de développement qu’il a entamées depuis le 6 avril 2016. Dans son intervention, elle a levé un coin de voile sur quelques réformes majeures opérées dans le sous-secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il s’agit de la réforme de la carte universitaire ayant abouti à la définition de deux universités pluridisciplinaires et deux universités thématiques, la restructuration du Conseil national de l’éducation, l’actualisation des textes existants, le recrutement des assistants, l’actualisation des offres de formation, la mise en place de la plateforme E-learning, la réforme des allocations universitaires, et bien d’autres. Dans le secteur des œuvres universitaires et sociales au profit des étudiants, l’invitée de L’Evénement Précis réaffirme que le privé sera impliqué dans la gestion du transport. Quant à l’hébergement, il sera la priorité du Gouvernement durant le prochain quinquennat, a fait savoir la Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore Yayi Ladékan.

Laurent D. Kossouho