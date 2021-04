Géante Caravane pour la victoire du duo Talon Talata à la présidentielle: MOELE-Bénin quadrille Cotonou pour le KO

Jacques Ayadji, président du parti Mouvement des Elites pour l’Emancipation du Bénin (Moele-Bénin) s’adressant aux populations

Il n’y a pas meilleur parti politique pendant cette campagne électorale pour la présidentielle du 11 avril 2021 qui a marqué le territoire national que le parti Mouvement des Elites pour l’Emancipation du Bénin (Moele-Bénin) que préside Jacques Ayadji. Au-delà des écrans géants installés à des endroits clés dans la ville de Cotonou pour la diffusion en boucle des grandes réalisations du premier mandat du président Patrice Talon et de son projet de gouvernance pour 2021-2026, le Moele-Bénin, n’a de cesse de marquer les quartiers de villes et communes du Bénin par des meetings et caravanes en l’honneur de la victoire au premier tour du duo Talon-Talata à la présidentielle du 11 avril 2021. C’est alors dans cette suite logique, qu’après la caravane qui a sillonné les 15ème et 16ème circonscriptions électorales dans la journée du lundi, le président Jacques Ayadji et les siens ont mis le cap sur les communes de l’Atlantique pour les 5ème et la 6ème circonscription électorales. Une géante caravane a alors pris départ le mardi 6 avril 2021 au siège du parti à Cotonou pour échouer tard dans la nuit à Ouidah et Kpomassè.

En effet, l’itinéraire n’est pas celui habituel et aucun parti n’a osé faire autant durant cette campagne électorale. Pour la journée du lundi, la caravane est partie après le siège pour le Carrefour BOA Zongo pour la Pharmacie Nima Zongo, la Bourse du travail pour l’EPP Gbégamey pour le Carrefour Notre Dame, Place Bulgarie, Eneam, Vodjè, Cadjehoun carrefour voie 40, Échangeur Houéyiho, Aibatin. Carrefour Adjaha, Fidjrosse Calvaire. Un géant meeting a eu lieu à ce niveau créant une grande attraction des populations qui ont compris l’enjeu de cette élection. Le convoi est parti ensuite au Carrefour Houénoussou pour la Pharmacie Akogbato, Ceg Entente Pharmacie Saint Georges, pour Godomey Magasin, Domicile du président Ayadji. Dans l’après-midi, les caravaniers sont partis de Hevié pour Pahou, en passant par Tori Bossito, Allada, Sekou, Zè, Glo Djigbé, Akassato, Carrefour IITA, Tankpè, Womey Carrefour Togoudo Pont de Godomey, pour finir au siège national du parti.

Un parcours de combattant que le parti Mouvement des Elites pour l’Emancipation du Bénin (Moele-Bénin) a mis en branle toute la journée avec à l’avant, le président Jacques Ayadji et certains membres de son bureau politique. Le message, il est simple et clair : on ne change pas une équipe qui gagne, des infrastructures aux opportunités d’auto-emploi des jeunes en passant par les projets au profit des femmes tels que les micro-crédits Alafia, …., l’essentiel concernant les centres d’intérêt des cibles en face a été passé au peigne fin à chaque étape de la caravane. Pour confirmer que le parti Moele Bénin et ses militants sont totalement prêts et engagés pour le KO retentissant du duo Talon-Talata au soir du 11 avril prochain.

Yannick SOMALON