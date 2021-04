Présidentielle de 2021: Iréné Agossa dévoile son Programme pour la jeunesse aux étudiants de l’Uac

Iréné Agossa

Dans le cadre de la campagne pour l’élection présidentielle du 11 avril prochain, Iréné Agossa, colistier du candidat au poste de président de la République, Corentin Kohoué, a rencontré les étudiants de l’Université d’Abomey-Calavi (Uac). A ce meeting politique, il a présenté à ses hôtes, son Programme pour les jeunes, en l’occurrence les étudiants. A le croire, dans le cadre de la modernisation de la fonction publique et de la modernisation de toutes les structures administratives, le duo auquel il appartient a besoin de 10 mille jeunes. Ceux-ci qui ont fait les formations scientifiques BAC+2 vont suivre une formation accélérée en numérique et vont devenir des techniciens supérieurs en numérique. Par ailleurs, 5 mille d’autres jeunes de niveau BAC+3 et plus vont être formés en accéléré, en 8 à 10 mois pour devenir des ingénieurs en numérique spécialisée. Le duo Kohoué-Agossa va également changer les statuts de l’Université et permettre à ce que la connaissance donnée soit ce qui est essentiel pour la formation. « Nous ne pouvons plus avoir une université qui ne soit pas dans l’optique du numérique », a martelé Iréné Agossa, en précisant qu’il faut désormais élaborer des offres de formation qui cadrent avec les besoins du marché de l’emploi. Il annonce également la création des postes de vice-ministres qui seront occupés par des jeunes capables de pouvoir comprendre la gestion de l’Etat.

Laurent D. Kossouho