Pour une victoire triomphale et apaisée du duo Talon-Talon: La coordination communale BR de Porto-Novo sollicite la bénédiction des têtes couronnées

Vue d’ensemble de la délégation avec les Rois

Une délégation de la Coordination communale du Bloc Républicain (BR) de Porto-Novo s’est rendue dans la matinée du jeudi 1er avril 2021, chez le roi Mitô Migan et le roi Toffa IX. L’objectif est de solliciter auprès de ces têtes couronnées leurs bénédictions sur la candidature du duo Talon-Talata et la paix au Bénin en cette période électorale.

Après avoir imploré la Miséricorde et la protection du Tout Puissant Allah sur le duo Talon-Talata à travers l’organisation des prières musulmane et chrétienne, il est donc judicieux selon les initiateurs d’aller solliciter dans le cadre des élections présidentielles du 11 avril 2021, les gardiens de la tradition que sont les têtes couronnées. C’est dans cette droite ligne qu’ une délégation de la Coordination communale du Bloc Républicain (BR) de Porto-Novo s’est successivement rendue chez le Mitô Migan et le roi Toffa IX. Ladite délégation est composée des anciens Ministres Sofiath Onifadé et Gaston Zossou, du Bâtonnier Jacques A. Migan, de Mme Basilia Adjagba épouse Houssou, du Sieur Clément Gbènagnon, pour ne citer que ceux-là. Au Palais de sa majesté TÊ-HOUEYI MIGAN XIV, l’ancienne ministre Sofiath Onifadé à sa prise de parole, a appelé à honorer le Président Patrice Talon en allant voter massivement pour le duo Talon-Talata le 11 avril 2021. Elle s’est appuyée sur les réalisations du gouvernement dans la ville de Porto-Novo en moins de 05 ans pour montrer le bien fondé à ses hôtes. Rencherissant les propos de son prédécesseur l’ancienne ministre, le Bâtonnier Jacques A. Migan a d’abord rassuré les uns et les autres du choix de Talon-Talata/avant d’appeler à la mobilisation générale des filles et fils de la collectivité Migan Houézènou pour le triomphe du duo Talon-Talata. Prenant la parole, sa majesté TÊ-HOUEYI MIGAN XIV tout en implorant les mannes de ses ancêtres afin que triomphe le duo Talon-Talata et que règne surtout la paix sur le Bénin, a laissé entendre que c’est Dieu qui fait les grands hommes. Le roi Toffa IX pour sa part a prédit que tout se déroulera dans la paix et le duo Talon-Talata qui incarne le plus la vie triomphera de ses concurrents au soir du 11 avril 2021. Pour le roi Toffa IX, le duo Talon-Talata incarne la famille car pour construire un pays dans la prospérité et pour la postérité, il faut une femme et un homme.

Alban Tchalla ( stag)