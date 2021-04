Mobilisation de l’électorat dans le Plateau: Me Adrien Houngbédji fait bloc avec Séfou Fagbohoun pour le K.O de Talon

Me Adrien Houngbédji

Dans le cadre de sa campagne dans le département du Plateau pour la victoire du duo Talon-Talata, le Président du Parti du Renouveau démocratique (PRD), Me Adrien Houngbédji s’est rendu premièrement dans la commune de Pobè ce mercredi 31 mars 2021. A cette étape, il a invité les populations à sortir massivement pour porter leur choix sur le duo de la mouvance présidentielle le 11 avril prochain. Présent à cette rencontre, le Maire de Pobè, Simon Dina l’a rassuré que ses administrés sont prêts pour concrétiser ce rêve si cher au parti de l’Arc-en-ciel. « Nous sommes très honorés de vous recevoir et d’ores et déjà, je pus vous dire que la population de Pobè est prête pour la continuité. En termes de pourcentage, nous travaillerons pour que Pobè soit premier sur le plan national », a promis le Maire Simon Dina. Ensuite, la délégation des « Choco-Choco » s’est rendue dans la commune d’Adja-Ouèrè où le président Me Adrien Houngbédji a eu des échanges avec le patriarche Séfou Fagbohoun à son domicile. La jeunesse de cette commune a aussi rassuré le président du PRD qu’elle ne ménagera aucun effort pour la réélection du candidat Patrice Talon au soir du 11 avril 2021. Pour boucler les activités de cette journée, Me Adrien Houngbédji et sa suite sont allés au contact des populations de la commune de Sakété pour le même exercice. A cette étape, le mot d’ordre n’a pas changé. Il les a invitées à sortir massivement le jour du vote pour accomplir leur devoir civique dans la paix, le calme et la sérénité.

Laurent D. Kossouho