Théâtre: Des comédiens béninois associés au projet de Germes de pensées et Kuckuck production

Les comédiens béninois sur scène

Né de la collaboration entre Germes de pensées et Kuckuck production, l’atelier de recherche sur le texte intitulé « Benefiz-chaque Africain doit sauver un Européen » suit son cours à l’institut français de Cotonou. A travers ce projet, Mariame Darra de nationalité béninoise, Directrice de Germes de pensées et Roger Nydegger d’origine suisse, Directeur de Kuckuck production ont décidé de révéler au monde entier que les noirs et les blancs sont tous des êtres humains, contrairement au texte de théâtre « Benefiz avantage chaque Européen doit sauver un Africain » de Ingrid Lausund, et dont d’aucuns traitent de pièce théâtrale à caractère raciste.Démarré le mardi 23 mars 2021 par la lecture du texte original, cet atelier est actuellement à sa phase de recherche de la matière en termes de ce que le noir peut apporter au blanc, pour composer le texte final qui sera représenté. Cette phase va se dérouler dans les villes de Cotonou et de Parakou. Pour le compte de Cotonou, la phase recherche a réuni des têtes d’affiche du théâtre béninois à savoir Giovanni Houansou, Florisse Adjanohoun, Carole Lokossou, Sophie Metinhoué, Nathalie Hounvo-Yékpé, Judicael Avaligbé, Bardol Migan et Carlos Zinsou. Le même exercice sera fait à Parakou avec d’autres auteurs, acteurs et metteurs en scène béninois.Et tout comme leurs pairs de Cotonou, ceux-ci seront soumis à des exercices d’improvisation afin de fournir la matière nécessaire dont ont besoin Mariame Darra et Roger Nydegger pour écrire le texte de théâtre « Benefiz chaque Africain doit sauver un Européen ».A noter que la phase de recherche va connaître son épilogue le 3 avril 2021.

Laurent D. KOSSOUHO