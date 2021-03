Bertin Koovi sur l’émission Grand angle de Crystal news: «Désormais, je me conforme aux lois de la République »

De retour au Bénin depuis quelques semaines, Bertin Koovi, l’un des opposants les plus critiques au régime Patrice Talon dans un passé récent a fait allégeance à ce dernier. Reçu ce dimanche sur l’émission Grand angle de Crystal news, il a expliqué que la politique n’est pas une question d’antagonisme personnelle. De ce fait, il dit n’avoir jamais été contre la personne de Patrice Talon. « Je ne désavoue rien de tout ce que j’ai dit jusqu’aujourd’hui. Mais quand quelqu’un est plus fort que vous, il ne faudrait pas qu’il ait plus raison que vous », a-t-il déclaré. Bertin Kooviestime que depuis longtempsun certain nombre d’opposants qui contestaient les lois électorales ont fini par s’y conformer. Après 5 ans d’absence du territoire national, il entre « dans les rangs et reconnait le processus ». Il a porté son choix sur le candidat Patrice Talon, car ce dernier a eu cinq ans d’expérience. « Il n’y a pas d’école ou d’université où on apprend à être président. Patrice Talon a eu 5 ans de possibilité d’erreur et de réussite. Je veux lui permettre de pouvoir mettre à profit les erreurs et les réussites d’hier pour nous construire un Bénin meilleur de 2021 à 2026 », s’est-il justifié. Poursuivant son intervention, il a martelé que désormais, il « se conforme aux lois de la République ». Et cette décision, il ne l’a pas prise ex nihilo. En effet, l’invité de Crystal news a fait savoir que c’est depuis le 31 octobre 2020 que ses convictions ont changé. Ce jour-là, a-t-il rappelé, il s’est tenu dans les villes du Bénin, des marches des femmes pour exprimer leur ressenti. Mais particulièrement à Cotonou, la plus grande ville du Bénin, la marche a été marquée par un faible taux de participation des femmes. Bertin Koovi a déclaré que c’est environ 400 personnes qui ont participé à cette manifestation à Cotonou. Pour lui, les populations ne sont plus du côté de l’Opposition. « Ce que nous faisions, le peuple n’est pas en adéquation avec nous à part bavarder sur les foras.L’Opposition sur les réseaux sociaux, ne changera rien », a martelé Bertin Koovi, le nouvel allié de Patrice Talon.

Laurent D. KOSSOUHO