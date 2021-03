Assainissement du cadre de vie à Cotonou: La SGDS-GN et IKEASS-Sarl sensibilisent les populations des 9è et 10è arrondissements

Lancée depuis quelques mois, la campagne d’information et de sensibilisation sur l’assainissement du cadre de vie organisée par la Société générale de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué (SGDS-GN) et son partenaire IKEASS-Sarl, s’est déroulée le samedi 27 mars dernier dans les 9è et 10è arrondissements de Cotonou. Durant toute la matinée, les agents ont parcouru plusieurs rues de ces deux localités pour non seulement balayer et ramasser les tas d’ordures, mais aussi pour sensibiliser les populations sur les comportements à adopter pour maintenir leur cadre de vie propre. Cette campagne de salubrité et de sensibilisation initiée par Pierre Dossa, Superviseur à la SGDS-GN, est une initiative salutaire selon Augustin Houéssinon et Christian Gnidokponou, respectivement Chefs des 9è et 10è arrondissements et le deuxième Adjoint au Maire de Cotonou, Gatien Adjagboni qui ont fait le tour des quartiers avec les agents mis à disposition de la SGDS-GN par IKEASS-Sarl. A en croire Pierre Dossa, cette campagne a pour objectif de montrer qu’en plus des différentes tâches quotidiennes, le personnel et les autorités participent aux activités entrant dans le cadre du maintien d’un environnement sain. « Nous sommes aussi là pour apprendre à nos concitoyens les valeurs intrinsèques de l’assainissement, inciter les ménages à entretenir leur cadre de vie, développer la stratégie d’entretien des rues dans les 9ème et 10ème arrondissements, mettre en place l’arsenal technique et pratique pour amener les ménages à bien entretenir leur milieu de vie, puis leur distribuer des prospectus de sensibilisation afin qu’ils prennent conscience », a-t-il laissé entendre. Et au deuxième adjoint au maire de Cotonou, Gatien Adjagboni de féliciter les responsables de la SGDS-GN pour cette initiative et inviter les populations à respecter les consignes données pour maintenir leur cadre de vie agréable. « Nous avons participé à cette campagne pour marquer notre adhésion totale à la sensibilisation qui est en train d’être faite. Le Gouvernement est en train de faire des efforts en ce qui concerne l’assainissement de notre environnement. La mairie de Cotonou aussi joue sa partition aux côtés de la SGDS-GN pour que l’assainissement de la ville de Cotonou soit une réalité. Mais si nous faisons tous ces efforts sans la sensibilisation, ça ne servirait pas à grand chose. C’est pourquoi nous sommes aux côtés des équipes de la SGDS-GN et IKEASS-Sarl pour passer de rue en rue et de maison en maison pour sensibiliser les populations à la gestion des ordures », a souligné le deuxième adjoint au Maire, Gatien Adjagboni.

Laurent D. KOSSOUHO